Зэки на велосипедах будут крутить педали и генерировать свет. Что не так с идеей депутата

Идея выглядит ярко, но много электричества таким образом не сгенерировать

Нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Гривко официально предложил использовать заключенных для генерации электроэнергии, посадив их на велосипеды с механическими генераторами света. Свою идею он описал в пояснительной записке к проекту закона номер 10057 – Гривко предлагает еще и уменьшать заключенным срок до 30 дней в году максимум.

Один законопроект быстро раскритиковали — прежде всего из-за мизерного количества сгенерированного электричества и больших усилий. Тогда было бы выгоднее отправлять квалифицированных заключенных ремонтировать ТЭЦ в обмен на уменьшение срока.

Что это за законопроект? Подробности

Гривко хочет мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию из-за велогенарационных установок. Общее количество дней, на которое осужденному могут уменьшить срок наказания, составляет не более 30 дней в году. Уменьшение срока производится судом.

Автор пишет, что на это не требуется дополнительных затрат . А ответственность за обеспечение колонии велогенерационных установок несет руководитель колонии. Хотя такое оборудование не бесплатно.

Допускать заключенных к велогенерационной установке нардеп предлагает только при наличии медицинского заключения, что нет противопоказаний для выполнения физических упражнений. Примут участие в таком заключении исключительно по собственному желанию.

Главный подвох в расчетах – их нет, а также целесообразности (сколько по времени и как много помещений будет освещаться, стоимость оборудования). В пояснительной записке не указано, сколько именно электроэнергии смогут сгенерировать заключенные, есть только цитата, что им удастся накрутить столько хватающего света:

отопить,

осветить тюрьму,

тюрьму, готовить есть на всех без использования приобретенного газа или твердого топлива.

По расчетам Гривко, это на 8% уменьшит расходы на их содержание — потому что заключенные будут выходить на свободу раньше.

Подобные случаи в истории

Автор законопроекта сам пишет, что в Бразилии действовала программа кручения педалей на велосипедах, позволившая засветить 10 уличных фонарей. Создателем этой идеи стал Хосе Энрике Маллманн, судья из Санта-Рита-ду-Сапукаи, случайно наткнувшийся на историю о спортзалах в США, в которых электроэнергию производят велотренажеры. В одну из тюрем муниципальной полицией были переданы велосипеды, долго лежавшие в потерянных и найденных местах, а местные инженеры, со своей стороны, помогли превратить их в стационарные велосипеды и подключили к автомобильным аккумуляторам, подаренным местными предприятиями. Крутя педали на стационарных велосипедах, заключенные заряжают аккумулятор, который используется для питания 10 уличных фонарей вдоль городской набережной, которая привлекает людей, которые выгуливают собак, бегунов, детей на велосипедах и пар.

Заключенные в Бразилии

За каждые 3 дня педалирования заключенные могут сократить 1 день своего наказания. В первые месяцы своего существования программа стала довольно популярной, в результате чего правоохранители заметили значительный скачок в хорошем поведении осужденных.

В Аризоне в 2010 году в тюрьме Тент-Сити установили велогенератор, питавший телевизор. На такой шаг пошли, потому что многие заключенные имели избыточный вес и нуждались в физических упражнениях. Велотренажер генерировал 12 Вольт электроэнергии – достаточно для работы 19-дюймового телевизора. Час крутки педалей равен примерно часу просмотра телевизора.

Что-то подобное под названием "Penal treadmill" существовало в Великобритании в XIX в., обратил внимание блоггер, публицист, политтехнолог, а сейчас военный Александр Нойнец, пошутив, что можно еще возродить галеры, мол, была в истории еще и такая интересная традиция. Penal treadmill была беговой дорожкой, которая отправляла заключенных в могилу в раннем возрасте, хотя имела приличную цель — искупить вину и одновременно питать водяные насосы и измельчать кукурузу.

Penal treadmill

Идея принадлежит инженеру Уильяму Кубитту, который хотел с помощью беговой дорожки исправить правонарушителей, научив их трудолюбию. Карательные беговые дорожки напоминали большие широкие колеса со ступенями. Узники, приговоренные к "каторге", поднимались по ступенькам, заставляя все колесо вращаться. Беговые дорожки были оснащены ручными штангами для поддержки, и большинство из них были достаточно велики, чтобы позволить нескольким мужчинам подниматься одновременно.

Penal treadmill

Ходьба на беговой дорожке не была ни приятной, ни здоровой. Писатель Оскар Уайльд, например, ходил по беговой дорожке в тюрьме Пентонвиля во время его каторжных работ в 1895 году. Это едва не убило его. Он вышел из тюрьмы в 1897 году и умер через два года в возрасте 46 лет. Карательные беговые дорожки были упразднены в Британии в 1902 году.

Сколько на самом деле можно сгенерировать

Велосипедные генераторы не производят много энергии и не стоят потраченных на это средств, хотя о деньгах в законопроекте вообще не упоминается. Американский физик Адам Франк объяснил, что человек не может заживить даже дом от велосипеда, поскольку невозможно сгенерировать столько энергии на тренажере. Кручение педалей велосипеда генерирует около 100 Вт энергии:

"Если вы крутите педали восемь часов ежедневно в течение 30 дней (без выходных), то, подсчитав, вы произведете 24 киловатт-часа (кВт-ч) энергии. Заметьте, что я не беспокоюсь об эффективности вовлеченных электрических систем, которая снизит число поближе к 16 кВт-ч. Это всего 2,4 %, которое ваш дом потребляет ежемесячно из-за освещения, посудомоечной машины, работы кондиционера и видеоигр на вашей PS4", — пояснил физик.

Пример велосипеда дает нам хорошую оценку: восемь часов езды на велосипеде в день дают 800 Вт-ч (0,8 кВт-ч).

"Если вы лично хотите больше энергии, вам придется нанять слуг или, что еще хуже, поработить население. Энергия, поступающая в наши дома от некоторых отдаленных электростанций, эквивалентна тому, чтобы примерно 40 человек крутили педали велосипедов вместо нас. Те маленькие розетки в стене, куда мы подключаем наши вещи, дают нам силу 40 человек", — шутит Франк.

Реакция

Украинцы в соцсетях начали шутить, что нардеп посмотрел сериалов "Черное зеркало" или слишком много играл в Fallout 4.

Напомним, ранее "Телеграф" называл 9 вещей, которые следует успеть сделать до того, как наступят холода — зимой вы будете себе за это благодарны.