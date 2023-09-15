Прослужит почти год: как из двух батареек сделать фонарик во время блэкаута

Самодельный фонарик – это просто маст хев во время отключений

Украинцы заранее готовятся физически и морально к аварийным отключениям зимой во время войны. Без света трудно что-то увидеть в темноте, а тем более приготовить себе еду на электроплите во время блэкаута. На помощь приходит фонарик, но если у вас нет магазинного, то его можно сделать самостоятельно.

Чтобы его сделать, необходимо иметь 4 предмета, как можно узнать из видео "Аварийное освещение, вечная свеча или свеча по Тернопольски, альтернатива, самый простой фонарик" на канале "Sasha Ternopolskiy". Некоторые из них можно найти дома, а другие, вероятно, придется покупать.

Поэтому, необходимо взять 2 пальчиковые батарейки типа АА или ААА, скотч, медную проволоку и светодиод на 3 В. Он потребляет совсем немного энергии, поэтому устройство прослужит не менее года.

Такой фонарик обойдется вам в копейки. Светодиод стоит около 9 грн, а батарейки – около 100 грн или чуть больше.

Как его сделать в домашних условиях, инструкция

Обмотайте батарейки скотчем таким образом, чтобы с одной стороны был плюс, а с другой минус; С одной стороны нужно припаять медную проволоку, соединив "плюс" и "минус"; С другой стороны к "плюсу" и "минусу" необходимо припаять светодиод.

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