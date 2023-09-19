Укр

Сбежал из дурдома? В сети поражены идеей нардепа посадить зеков на велогенераторы

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Нардеп хочет заставить крутить педали 50 тысяч заключенных Новость обновлена 19 сентября 2023, 10:43
Нардеп хочет заставить крутить педали 50 тысяч заключенных. Фото freepik.com

По его расчетам, это на 8% уменьшит расходы на их содержание

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко предложил уменьшать сроки заключенным в тюрьмах, если те будут крутить педали велогенераторов. Украинские политики и журналисты не оценили "креативный законопроект".

Гривко написал в Facebook, если 50 тысяч заключенных посадить на велогенераторы, то это поможет уменьшить примерно на 8% расходы на их содержание. Однако в сети раскритиковали "ноу-хау" нардепа.

Народный депутат Ирина Геращенко написала в Facebook, что сначала она решила, что это фейк. Однако потом она поняла, что это "осеннее обострение".

Также в сети в связи с предложением Гривко иронизируют, что "то ли у нас в Раде и вправду первый депутат от искусственного интеллекта, то ли маленький Сережа в самом нежном возрасте в тайне от родителей на неокрепший детский разум Матрицу пересмотрел". Также нардепу с сарказмом советуют мыслить шире и не "дискриминировать" учеников в школах, студентов, пенсионеров, они тоже могут крутить педали… Хорошая идея, на велосипеды вся надежда".

"А если наши инженеры сконструируют электрогенерационные турбины, которые можно будет цеплять на до***изм, то Украина первой в мире колонизирует Марс", — пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Сергей Гривко предлагал уменьшить сроки отбывания наказания заключенными в зависимости от количества прочитанных книг. В пояснительной записке к этому законопроекту говорилось, что за каждую прочитанную в местах лишения свободы книжку срок должен уменьшаться на три дня.

Теги:
#Законопроект #Заключенные #Велосипеды #Реакция сети