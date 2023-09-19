Втік з дурдому? У мережі вражені ідеєю нардепа посадити зеків на велогенератори

За його розрахунками, це на 8% зменшить витрати на їх утримання

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Гривко запропонував зменшувати терміни ув’язненим у в’язницях, якщо ті крутитимуть педалі велогенераторів. Українські політики та журналісти не оцінили "креативний законопроект".

Гривко написав у Facebook, якщо 50 тисяч ув’язнених посадити на велогенератори, то це допоможе зменшити приблизно на 8% витрати на їх утримання. Однак у мережі розкритикували "ноу-хау" нардепа.

Народний депутат Ірина Геращенко написала у Facebook, що спочатку вона вирішила, що це фейк. Однак потім вона зрозуміла, що це "осіннє загострення".

Також у мережі у зв’язку з пропозицією Гривка іронізують, що "чи то в нас у Раді і справді перший депутат від штучного інтелекту, чи то маленький Сергій у найніжнішому віці таємно від батьків на незміцнілий дитячий розум Матрицю переглянув". Також нардепу з сарказмом радять мислити ширше і не "дискримінувати" учнів у школах, студентів, пенсіонерів, вони теж можуть крутити педалі... Хороша ідея, на велосипеди вся надія.

"А якщо наші інженери сконструюють електрогенераційні турбіни, які можна буде чіпляти на до***ізм, то Україна першою у світі колонізує Марс", — пишуть у мережі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Сергій Гривко пропонував зменшити термін відбування покарання ув’язненими залежно від кількості прочитаних книг. У записці пояснення до цього законопроєкт говорилося, що за кожну прочитану в місцях позбавлення волі книжку термін повинен зменшуватися на три дні.