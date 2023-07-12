Читання звільняє: в Україні пропонують незвичайно скоротити тюремні терміни ув’язненим

Книги можуть допомогти ув’язненим переосмислити своє життя, вважає автор документа

В Україні пропонують зменшити термін відбування покарання ув’язненими залежно від кількості прочитаних книг.

Відповідний законопроєкт №9477 було зареєстровано у Верховній Раді нардепом "Слуги народу" Сергієм Гривком.

У пояснювальній записці пропонується зменшувати термін покарання на три дні за кожну прочитану у місцях позбавлення волі книжку.

"Зміна свідомості злочинця, формування в нього правильних духовних та моральних цінностей і цілей (аспект соціально-виховної роботи) може суттєво вплинути на поведінку засудженого, підштовхнути його переглянути свої погляди на життя та переоцінити вчинки, визначити правильні пріоритети, отримати бажання звільнитися від кримінального минулого і повернутися до нормального життя", — йдеться в пояснювальній записці.

Документ пропонує ув’язненим прочитати книги зі списку, затвердженого Мін’юстом та за кожну книгу отримати мінус три дні до строку ув’язнення. При цьому також може бути запроваджено спеціальний іспит через електронну систему, щоб підтвердити факт того, що ув’язнений справді прочитав книгу.

Щоб ув’язнені не зловживали системою, було запропоновано ввести ліміт у 10 книг на рік.

Як повідомлялося раніше, в Україні платну послугу з надання покращених побутових умов та харчування особам, взятим під варту, вже запровадили у 25 слідчих ізоляторах.