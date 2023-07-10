Скільки VIP-злочинців скористалися платними камерами: в Мінюсті назвали нові цифри

Рахунок затриманих, ув'язнених та арештованих мажорів вже пішов на тисячі

В Україні платну послугу з надання поліпшених побутових умов і харчування особам, узятим під варту, впровадили вже у 25 слідчих ізоляторах Державної кримінальнo-виконавчої служби.

Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в Департаменті Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань.

При цьому, як зазначається у відповіді, рахунок осіб, які скористалися платними камерами, йде вже на тисячі "арештантів".

"Станом на 23.06.2023 надано 3210 послуг з надання поліпшених побутових умов особам, узятим під варту. Крім того, відповідно до вимог постанови Кабінету мiнicтpiв України від 28.04.2023 № 402 "Про реалізацію експериментального проекту щодо платних послуг з надання поліпшених побутових умов, доступу до інтернетy та голосової електронної комунікацiї за допомогою засобів IР-телефонії особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби" експериментальний проект запроваджено у 27 установах … Державної кримінально-виконавчої служби України", — повідомив начальник Департаменту Сергій Гречанюк.

Загалом же, як зазначають у відомстві, на сьогодні оперативна обстановка в органах i установах Державної кримінально-виконавчої служби України контрольована, а "вплив суб'єктів підвищеного злочинного впливу країни-агресора на її стан нівельований".

Тим не менш, як випливає із відповіді, пересічні ув'язнені та арештовані почали дещо сміливіше обходити деякі заборони. Зокрема, що стосується мобільних телефонів для зв'язку із "зовнішнім світом".

"Станом на 01.06.2023 при спробі доставки до слідчих ізоляторів було виявлено i вилучено 1682 мобільних телефони, що на 357 штук більше, ніж у 2022 році (1325). Варто зазначити, що у 2022 році пiд час пікової ескалацiї збройної arpecii російської федерації проти України, злочинна активність щодо передачі засудженим та особам, узятим пiд варту, мобільних телефонів була знижена", — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, платні СІЗО з'явилися в Україні з травня 2020 року. Вартість розміщення, наприклад, у VIP-камері в Києві залежить від строку, за який здійснюється оплата: 2 тис. грн на добу, 8 тис. грн — за тиждень і 12 тис. грн — на місяць. Гроші, які приносять платні буцегарні, пенітенціарії скеровують на ремонт безкоштовних.

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції України планувало знести Лук'янівське СІЗО в Києві і переселити його контингент у нове місце утримання. При цьому частину старих корпусів СІЗО чиновники мали намір зберегти як музей.