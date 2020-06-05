Малюська: Ми невпинно наближаємось до великого розпродажу тюрем

Новини Бізнесу:Малюська пропонує розпродати "заморожені" тюрми.

Міністерство юстицій разом з нардепами зареєструвало проект закону (№3591), який дозволить продавати заморожені в'язниці і використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої тюремної інфраструктури. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр юстицій Денис Малюська, передає УНН.

"Ми невпинно наближаємось до великого розпродажу тюрем. Сьогодні (4 червня — ред.) колеги з парламенту зареєстрували законопроект (№ 3591), який дозволить не тільки продавати заморожені тюрми, але й використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої в’язничної інфраструктури", — написав міністр.

Малюська нагадав, що у держбюджеті коштів на в’язничну реформу немає. "Тому джерела фінансування ми знаходимо самостійно, звідки і усі останні ініціативи: платні камери, приватні СІЗО та розпродаж тюрем", — пояснив він.

За словами міністра, в результаті продажу тюрем можно буде:

— винести СІЗО за межі міст або у промзону. "Центри міст мають використовуватись для ліпших цілей", — написав міністр;

— підвищити стандарти утримання ув’язнених та дотримання їх прав

— зменшити витрати на поточне утримання СІЗО завдяки енергоефективності та відсутності потреби у постійних ремонтах.

Він, зокрема, додав інфографік з мапою потенційних об’єктів продажу.

"Щоб не породжувати зайвих міфів одразу уточнюю: продавати ми будемо лише невикористовувані тюрми (уже багато років їх у нас надлишок), а тому розпродаж тюрем зовсім не означає масових звільнень засуджених; навряд чи комусь з потенційних покупців цікава сама тюрма як нерухомість, основну цінність складають земельні ділянки під ними (особливо під тими, що розташовані у центральних частинах великих міст)", — додав міністр.