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У в'язницях України не зафіксували хворих на коронавірус

У в'язницях України не зафіксували хворих на коронавірус
08:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:За минулу добу зареєстровано 311 нових випадків коронавірусу.

Станом на 10 квітня серед засуджених, осіб, узятих під варту та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби не зареєстровано випадків захворювання на COVID-19. Про це інформують у Департаменті з питань виконання кримінальних покарань на сторінці у Facebook.

«Станом на 10 квітня 2020 року серед засуджених та осіб, узятих під варту, персоналу ДКВС України та медичних працівників, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів, на території яких функціонують заклади охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС, випадків захворювання на COVID-19 не зареєстровано», - ідеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що протягом доби 9 квітня 2020 у заклади охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України по допомогу звернулися 20 осіб з ознаками гострих респіраторних захворювань, з яких 7 засуджених та 13 осіб, узятих під варту.

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зареєстровано 311 нових випадків.

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Минюст, Хвороба, В'язниця, Коронавірус.
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