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Під час обшуку у Чорновол забрали куртку і шолом з Майдану

Під час обшуку у Чорновол забрали куртку і шолом з Майдану
04:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня поінформувала у соцмережі, що в її будинку проводиться обшук.

В ході обшуків, що відбулися на світанку у п'ятницю, у екснардепа Тетяни Чорновол вилучили куртку і шлем з Майдану. Про це у Facebook повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький.

"Мужики проводили особистий обшук всупереч ухвалі, яка передбачала лише обшук будинку, всупереч закону, який забороняє чоловікам обшуковувати жінок. Серед іншого вилучили куртку і шлем з Майдану. У мене просто слів немає", - написав він.

Княжицький також назвав такі дії "недолугою спробою реваншу під час пандемії".

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Раніше Державне бюро розслідувань повідомило колишньому народному депутату Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу "Партії регіонів" у 2014 році.

Вона також оприлюднила скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Тетяна Чорновол — народний депутат України VIII скликання, українська журналістка та громадський діяч, екскореспондентка інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель». У справі експосадовця ДП "Державний науково-дослідний та проектний інститут Титану" розпочато дослідження доказів.

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Чорновол, Майдан, ДБР, Обшук.
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