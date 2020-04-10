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П'ятниця, 10.04.2020
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Аптеки зможуть закуповувати експрес-тести на коронавірус

Аптеки зможуть закуповувати експрес-тести на коронавірус
12:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Аптеки та приватні лабораторії, котрі відповідають вимогам біологічної безпеки, можуть закуповувати експрес-тести на коронавірус. Про це на брифінгу в п’ятницю, 10 квітня, сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання чи буде змога придбати тест на коронавірус в аптеках.

«Така змога буде, оскільки аптеки будь-які можуть сьогодні закуповувати тест-системи, експрес тест-системи, приватні лабораторії можуть закуповувати тест-системи в разі, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки і мають право працювати зі збудником другого класу патогенності, ніхто не забороняє їм проводити ці дослідження», - сказав Ляшко.

Він наголосив, що «в аптеках можуть продаватися експрес-тести, і це питання суб’єкта господарювання, яким володіє аптека».

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«Ми сьогодні маємо результати, коли приватні лабораторії проводять дослідження, видають результат. Головне завдання і що повинні робити приватні лабораторії - це дотримуватися вимог і звітувати про кожен позитивний і негативний випадок дослідження для того, щоб ми могли вчасно встановити контакти і провести епідеміологічне розслідування», - додав головний державний санітарний лікар.

У світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 смертей від ускладнень і 356 673 випадки одужання.

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Ляшко, Аптеки, Коронавірус, Експрес-тести.
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