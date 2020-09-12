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Продаж в'язниць: в Мін'юсті поділилися подробицями проекту

Продаж в'язниць: в Мін'юсті поділилися подробицями проекту
Оновлено 12:24 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У Мінюстиції розповіли, що вони виставлять на продаж в'язниці, в яких більше року не жили засуджені.

"Установи дійсно знаходяться в поганому технічному стані. Але ми розуміємо, що покупець навряд чи захоче займатися цими приміщеннями саме як тюремної інфраструктурою. Швидше за все, відбудеться зміна їх цільового призначення і будуть побудовані нові приміщення", - сказала заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

Зазначено, що об'єкти інфраструктури пенітенціарної системи підуть з молотка на електронних аукціонах через майданчик ProZZorro.Продажі. Стартова вартість об'єктів - це їхня балансова вартість.

"На продаж виставлено приміщення, в яких вже мінімум рік не жили засуджені, а ці установи не функціонували як в'язниці. Вони свого часу були закриті, законсервовані, і тепер їх просто охороняють, обслуговують за рахунок державних коштів, але не як діючі в'язниці" , - цитує прес-служба слова Олени Висоцької.

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Відзначається, що всю технічну інформацію про стан, площі приміщень, про земельні ділянки, на яких вони розташовані, в процедурі торгів потенційні покупці-інвестори зможуть отримати як учасники такого аукціону.

"Офіційно торгів з продажу в'язниць ще немає. Зараз ми знаходимося в процесі підготовки необхідних документів. Але ми заздалегідь публічно оголошуємо про такий продаж для того, щоб, по-перше, як можна більше коло потенційних покупців зміг дізнатися про такій нашій ініціативі і про можливість придбати ці приміщення. А по-друге, для того, щоб торги відбулися на відкритому прозорому аукціоні і державне майно було відчужене за реальною ринковою ціною ", - додала заступник міністра юстиції.

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Все по темі:

Украина, Минюст, В'язниця.

Автор:

Телеграф
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