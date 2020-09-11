МОН назвало пріоритети в розвитку інклюзивної освіти до 2030 року

МОН розробило стратегічні напрями розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки та план заходів щодо її реалізації. Про це повідомили в МОН.

"МОН розробило проект Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки та план заходів щодо її реалізації. Документ спрямований на узгодження до Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Мінсоцполітики, МінТОТ, Мінфіну, МЕРТ, Національної асамблеї людей з інвалідністю та т .д. ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з 2017 року Україна активно розвиває інклюзивне навчання з метою створення єдиних підходів у системі освіти України, де кожна дитина буде охоплений навчанням і зможе реалізувати свій потенціал.

Так, розроблена Національна стратегія має на меті вирішити такі завдання:

виявити і якісно оцінити ОП у претендентів освіти;

створити умови для навчання в районах або об'єднаних громадах кожній особі відповідно до її ОП;

підвищити рівень підготовленості педагогів для задоволення потреб кожного претендента освіти;

удосконалити механізми фінансування освіти осіб з ОП;

забезпечити в навчальних закладах умови для отримання якісної освіти особами з ОП.

Реалізація визначених проектом Національної стратегії цілей і завдань буде здійснюватися в два етапи.

На I етапі (2020-2028 роки) передбачено, зокрема:

створення цілісної законодавчої бази в сфері інклюзивної та спеціальної освіти; забезпечення підготовки педагогічних працівників та засобів для навчання претендентів освіти з ОП;

систематичне забезпечення архітектурної доступності;

створення безпечного і інклюзивного освітнього середовища тощо.

II етап (2029-2030 роки) передбачає, серед іншого:

аналіз результатів реалізації Національної стратегії;

визначення стратегічних напрямків подальшого розвитку інклюзивної освіти на 2030-2040 роки.

"Відзначимо, що на вересень 2020 року порушено 633 інклюзивної-ресурсних центру, які прийшли на заміну психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК). У 2019/2020 навчальному році 35,14% шкіл мали інклюзивні класи", - наголошується в повідомленні.

Раніше, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією.

Україна залишається в "зеленій зоні".

Слід зазначити, що сьогодні, 11 вересня, за даними Міністерства охорони здоров'я в Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19 - за добу захворіли 3144 осіб. У Києві вперше виявили 404 хворих за добу.