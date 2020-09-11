МОН назвало пріоритети в розвитку інклюзивної освіти до 2030 року

"МОН розробило проект Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки та план заходів щодо її реалізації. Документ спрямований на узгодження до Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Мінсоцполітики, МінТОТ, Мінфіну, МЕРТ, Національної асамблеї людей з інвалідністю та т .д. ", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з 2017 року Україна активно розвиває інклюзивне навчання з метою створення єдиних підходів у системі освіти України, де кожна дитина буде охоплений навчанням і зможе реалізувати свій потенціал.
Так, розроблена Національна стратегія має на меті вирішити такі завдання:
Реалізація визначених проектом Національної стратегії цілей і завдань буде здійснюватися в два етапи.
На I етапі (2020-2028 роки) передбачено, зокрема:
II етап (2029-2030 роки) передбачає, серед іншого:
"Відзначимо, що на вересень 2020 року порушено 633 інклюзивної-ресурсних центру, які прийшли на заміну психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК). У 2019/2020 навчальному році 35,14% шкіл мали інклюзивні класи", - наголошується в повідомленні.
Раніше, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією.
Україна залишається в "зеленій зоні".
Слід зазначити, що сьогодні, 11 вересня, за даними Міністерства охорони здоров'я в Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19 - за добу захворіли 3144 осіб. У Києві вперше виявили 404 хворих за добу.