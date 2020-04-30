В українських СІЗО з’являться платні камери

Новини України:Договір щодо поселення у платну камеру укладатиметься між ув’язненим і адміністрацією у письмовому вигляді.

У СІЗО невдовзі з’являться платні камери з покращеними побутовими умовами, перші шість - у Київському ізоляторі.

Про це повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, інформує прес-служба Міністерства юстиції.

"Ми зараз облаштовуємо ці камери в ручному режимі і знаємо, скільки їх буде в кожній установі. Починаємо з Київського СІЗО. У ньому шість місць", - зазначила вона.

За словами Висоцької, договір щодо поселення у камеру з покращеними умовами укладатиметься між ув’язненим і адміністрацією у письмовому вигляді. Також Міністерство юстиції встановить систему відеонагляду для моніторингу заповнення таких камер.

"Також у нас є інформація щодо наповнення спецрахунків. І таким чином ми можемо раз на тиждень чи на місяць співставляти інформацію, яка подається адміністрацією, із фактичним перебуванням когось у камерах. Нас не цікавить, хто саме перебуває. Перебуває - значить, у цей день має бути оплата", - наголосила заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції України хоче знести Лук'янівське СІЗО в Києві і переселити його мешканців в нову в'язницю. Частину старих корпусів СІЗО збережуть в якості музею.