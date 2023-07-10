Сколько VIP-преступников воспользовались платными камерами: в Минюсте назвали новые цифры

Счет задержанных, заключенных и арестованных мажоров уже пошел на тысячи

В Украине платную услугу по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, уже внедрили в 25 следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в Департаменте Министерства юстиции по исполнению уголовных наказаний.

При этом, как говорится в ответе, счет лиц, воспользовавшихся платными камерами, идет уже на тысячи "арестантов".

"По состоянию на 23.06.2023 оказано 3210 услуг по предоставлению улучшенных бытовых условий лицам, взятым под стражу. Кроме того, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министерств Украины от 28.04.2023 № 402 "О реализации экспериментального проекта относительно платных услуг по предоставлению улучшенных бытовых условий, доступа в интернет и голосовой электронной коммуникации с помощью средств IP-телефонии лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы" экспериментальный проект введен в 27 учреждениях… Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", — сообщил начальник Департамента Сергей Гречанюк.

В целом же, как отмечают в ведомстве, на сегодняшний день оперативная обстановка в органах и учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины контролируемая, а "влияние субъектов повышенного преступного влияния страны-агрессора на ее состояние нивелировано".

Тем не менее, как следует из ответа, рядовые заключенные и арестованные стали несколько смелее обходить некоторые запреты. В частности, что касается мобильных телефонов для связи с "внешним миром".

"По состоянию на 01.06.2023 при попытке доставки в следственные изоляторы обнаружили и изъяли 1682 мобильных телефона, что на 357 штук больше, чем в 2022 году (1325). Следует отметить, что в 2022 году во время пиковой эскалации вооруженной arpecсии российской федерации против Украины преступная активность по передаче осужденным и лицам, взятым под стражу, мобильных телефонов была снижена", — говорится в ответе.

Напомним, платные СИЗО появились в Украине с мая 2020 года. Стоимость размещения, например, в VIP-камере в Киеве зависит от срока, за который производится оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн — за неделю и 12 тыс. грн — в месяц. Деньги, которые приносят платные камеры, пенитенциарии направляют на ремонт бесплатных.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины планировало снести Лукьяновское СИЗО в Киеве и переселить его контингент в новое место содержания. При этом часть старых корпусов этого следственного изолятора чиновники собирались сохранить как музей.