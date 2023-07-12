Чтение освобождает: в Украине предлагают необычным образом сократить тюремные сроки заключенным

Книги могут помочь заключенным переосмыслить свою жизнь, считает автор документа

В Украине предлагают уменьшить сроки отбывания наказания заключенными в зависимости от количества прочитанных книг.

Соответствующий законопроект №9477 был зарегистрирован в Верховной Раде нардепом "Слуги народа" Сергеем Гривко.

В пояснительной записке предлагается уменьшать срок наказания на три дня за каждую прочитанную в местах лишения свободы книжку.

"Изменение сознания преступника, формирование у него правильных духовных и нравственных ценностей и целей (аспект социально-воспитательной работы) может существенно повлиять на поведение осужденного, подтолкнуть его пересмотреть свои взгляды на жизнь и переоценить поступки, определить правильные приоритеты, получить желание освободиться от уголовного прошлого и вернуться к нормальной жизни", — говорится в пояснительной записке.

Документ предлагает заключенным прочитать книги из списка, утвержденного Минюстом и за каждую книгу получить минус три дня к сроку заключения. При этом также может быть введен специальный экзамен через электронную систему, чтобы подтвердить факт того, что заключенный действительно прочитал книгу.

Чтобы заключенные не злоупотребляли системой было предложено ввести лимит в 10 книг на год.

Как сообщалось ранее, в Украине платную услугу по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, уже внедрили в 25 следственных изоляторах.