Покрутив педалі та вільний: одіозний нардеп пропонує скорочувати терміни ув’язнених за незвичайне заняття

Нардеп вже відзначався дивними пропозиціями

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Гривко запропонував зменшувати терміни ув’язненим у в’язницях, якщо ті крутитимуть педалі. До речі, він же пропонував скорочувати терміни, якщо ув’язнені читатимуть книги.

Як він повідомив у своєму Facebook, якщо 50 тисяч ув’язнених посадити на велогенератори, то це допоможе зменшити приблизно на 8% їх утримання.

"Якщо протягом місяця вони виконуватимуть норми, визначені Міністерством Юстиції, то термін ув’язнення зменшиться на 3 дні, але не більше ніж 10 місяців на рік. Тобто за рік ув’язнений може зменшити на 30 днів термін ув’язнення", — написав він.

При цьому він висловив переконання, що подібними методами можна наповнити енергосистему та залучити населення до активного способу життя.

Відповідний законопроєкт уже було зареєстровано на сайті парламенту.

Проте далеко не всі оцінили його ідею. Наприклад, нардеп Ярослав Железняк згадав про один з епізодів антиутопічного серіалу "Чорне дзеркало", де людей зобов’язували виробляти електрику на подібних велосипедах за валюту та переглядати рекламу, яку не можна пропустити без штрафу.

Не стали стояти осторонь користувачі мережі.

Як відомо, Гривко є членом Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та головою підкомітету з питань соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю.

Був головою Ради Чернігівської міської ГО "Добровольці" та є засновником ГО "Український центр протидії злочинності та корупції". Раніше працював менеджером зі збуту ТОВ "ЧернігівГазСпецСервіс" та молодшим науковим співробітником у Чернігівському державному інституті економіки та управління.

За даними порталу Слово і діло, Гривко дав 94 передвиборчі обіцянки, з яких виконав лише 16.

До речі, Гривко також був співавтором скандального законопроекту, який дозволяв командирам в армії вбивати підлеглих у разі непокори.