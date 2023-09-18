Покрутил педали и свободен: одиозный нардеп предлагает сокращать сроки заключенным за необычное занятие

Нардеп уже отмечался странными предложениями

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко предложил уменьшать сроки заключенным в тюрьмах, если те будут крутить педали. К слову, он же предлагал сокращать сроки, если заключенные будут читать книги.

Как он сообщил в своем Facebook, если 50 тысяч заключенных посадить на велогенераторы, то это поможет уменьшить примерно на 8% их содержание.

"Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством Юстиции, то срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения", — написал он.

При этом он выразил убеждение, что подобными методами можно наполнить энергосистему и привлечь население к активному способу жизни.

Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован на сайте парламента.

Впрочем, далеко не все оценили его идею. Например, нардеп Ярослав Железняк вспомнил об одном из эпизодов антиутопического сериала "Черное зеркало", где людей обязывали вырабатывать электричество на подобных велосипедах за валюту и просматривать рекламу, которую нельзя пропустить без штрафа.

Не стали стоять в стороне и пользователи сети.

Как известно, Гривко является членом Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов и председателем подкомитета по вопросам социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью.

Был председателем Совета Черниговского городского ОО "Добровольцы" и является основателем ОО "Украинский центр противодействия преступности и коррупции". Ранее работал менеджером по сбыту ООО "ЧерниговГазСпецСервис" и младшим научным сотрудником в Черниговском государственном институте экономики и управления.

По данным портала Слово и дело, Гривко дал 94 предвыборных обещания, из которых выполнил лишь 16.

К слову, Гривко также был соавтором скандального законопроекта, который разрешал командирам в армии убивать подчиненных в случае неповиновения.