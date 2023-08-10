Син "слуги народу", який втік за кордон, склав мандат

Рудківська міська рада вже отримала відповідну заяву

Син Олени Копанчук (депутат від "Слуги народу") Дмитро, який виїхав із України у січні 2023 року, написав заяву про складання депутатського мандату.

Про це повідомляє NGL.media, посилаючись на відповідь по запиту редакції від секретаря Львівської обласної організації партії "Слуга народу".

Довідково: Дмитро Копанчук є депутатом Рудківської міськради Львівської області. За інформацією журналістів, він упродовж 2022 року тричі виїжджав з України як водій-волонтер по системі "Шлях", а 1 січня 2023 року перетнув кордон як супроводжуючий для свого батька з другою групою інвалідності і не повернувся.

Стверджується, що Рудківська міська рада отримала відповідну заяву 9 серпня. Розглянути цю заяву планують на наступному засіданні депутатів міськради, що відбудеться 7 вересня.

За інформацією авторів, заява була надіслана "Новою Поштою" від імені Артема Костюченка. Помічник адвоката у хмельницькому АО "Копанчук та партнери", співзасновником якого є батько депутата Володимир Копанчук. Костюченко підтвердив NGL.media, що саме він надіслав заяву Дмитра Копанчука: "Мене попросили це зробити".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що двох "слуг народу" 10 серпня виключили із фракції. Ними є підозрюваний у корупції Анатолій Гунько та Богдан Торохтій, який оскандалився тим, що під час війни відпочивав за кордоном, а ще в нього знайшли елітний автопарк і не тільки.