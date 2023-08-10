Укр

Сбежавший за границу сын "слуги народа" сложил мандат

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
Сбежавший за границу сын "слуги народа" сложил мандат Новость обновлена 10 августа 2023, 18:22

Рудковский городской совет уже получил соответствующее заявление

Сын Елены Копанчук (депутат от "Слуги народа") Дмитрий, который выехал из Украины в январе 2023 года, написал заявление о сложении депутатского мандата.

Об этом сообщает NGL.media, ссылаясь на ответ по запросу редакции от секретаря Львовской областной организации партии "Слуга народа".

Для справки: Дмитрий Копанчук является депутатом Рудковского горсовета Львовской области. По информации журналистов, он на протяжении 2022 года трижды выезжал из Украины как водитель-волонтер по системе "Шлях", а 1 января 2023 года пересек границу как сопровождающий для своего отца со второй группой инвалидности и не вернулся.

Утверждается, что Рудковский городской совет получил соответствующее заявление 9 августа. Рассмотреть это заявление планируют на следующем заседании депутатов горсовета, которое состоится 7 сентября.

По информации авторов, заявление было прислано по "Новой Почте" от имени Артема Костюченко. Помощник адвоката в хмельницком АО "Копанчук и партнеры", соучредителем которого является отец депутата Владимир Копанчук. Костюченко подтвердил NGL.media, что именно он послал заявление Дмитрия Копанчука: "Меня попросили это сделать".

Напомним, ранее мы писали о том, что двух "слуг народа" 10 августа исключили из фракции. Ими являются подозреваемый в коррупции Анатолий Гунько и Богдан Торохтий, который оскандалился тем, что во время войны отдыхал за границей, а еще у него нашли элитный автопарк и не только.

Теги:
#Украина #Депутат #Мандат #Слуга народа