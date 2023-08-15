В Україні хочуть легалізувати порно, але не все: подробиці нового законопроекту

У документі є й винятки

В Україні хочуть легалізувати порно Законопроект про декриміналізацію цього контенту планують зареєструвати вже цього тижня.

Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він закликає своїх колег проголосувати за його ініціативу, а як аргументи, зокрема, назвав "розвантаження правоохоронних органів", щоб їхня "фантазія не генерувала по 1000+ справ на рік".

"Давайте все-таки розвантажимо правоохоронні органи від "контрольних закупівель" у веб-моделей. Є для них купа інших амбітних завдань навіть у рамках розслідувань нашої ТСК", — каже він.

Згідно з новим документом нардепи пропонують прибрати кримінальну відповідальність (але не з усіх пунктів) зі статей 301 (ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів) та 302 (Створення або утримання місць розпусти та зведення) КК України.

Винятками залишаться лише такі пункти:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильство, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми та для дітей (за цей пункт покарання пропонують зробити навіть серйозніше).

"Щоб не було спокуси маніпулювати: сутенерство, залучення до проституції та торгівля людьми теж залишаються кримінальними злочинами (це окремі статті)", — зазначає Железняк.

За словами нардепа, над текстом законопроекту працювали групою з правоохоронним комітетом, BRDO та іншими громадськими організаціями та держорганами.

Варто зазначити, що зараз лише у двох країнах ЄС заборонено порнографію — Литві та Болгарії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного каннабісу в Україні, підкресливши важливість застосування всіх кращих світових практик з фізичної та ментальної реабілітації в країні.