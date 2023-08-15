В Украине хотят легализовать порно, но не все: подробности нового законопроекта

В документе есть и исключения

В Украине хотят легализовать порно. Законопроект про декриминализацию данного контента планируют зарегистрировать уже на этой неделе.

Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он призывает своих коллег проголосовать за его инициативу, а в качестве аргументов, в частности, назвал "разгрузку правоохранительных органов", чтобы их "фантазия не генерировала по 1000+ дел в год".

"Давайте все-таки разгрузим правоохранительные органы от "контрольных закупок" у веб-моделей. Есть для них куча других амбициозных задач даже в рамках расследований нашей ВСК", — говорит он.

Согласно новому документу нардепы предлагают убрать уголовную ответственность (но не со всех пунктов) со статей 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) УК Украины.

Исключениями останутся лишь такие пункты:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и для детей (за данный пункт наказания предлагают сделать даже серьезнее).

"Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи)", — отмечает железняк.

По словам нардепа, над текстом законопроекта работали группой с правоохранительным комитетом, BRDO и другими общественными организациями и госорганам.

Стоит отметить, что в настоящий момент только в двух странах ЕС запрещена порнография — Литве и Болгарии.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине, подчеркнув важность применения всех лучших мировых практик по физической и ментальной реабилитации в стране.