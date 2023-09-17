Будет гореть до полугода: как сделать свечу-фонарик в случае блэкаута (фото)

Такое устройство абсолютно безопасно для использования

В условиях частых перебоев с электроснабжением у жителей Украины, как было прошлой зимой, появилось умение не только создавать свечи из имеющихся материалов, но и изготавливать фонарики. Это устройство полностью безопасно в использовании и при этом очень бюджетно.

У каждого должен быть такой фонарь-свеча в своем подвале на случай неожиданного отключения электроэнергии. Этот источник света будет светить ярко в течение полугода, пишет cpykami.

Как сделать недорогой фонарик из подручных средств

Что нам нужно:

20-кубовый шприц (только корпус)

ртутный датчик наклона (выключатель)

2 мини-пальчиковые батарейки

выводной светодиод 5 мм (2 шт.)

бутылка

2 таблетки аспирина

Пошаговая инструкция

1. Возьмите две мини-пальчиковые батарейки и соедините их, припаивая ртутный выключатель плюс на минус.

2. Прикрепите датчик наклона к батарейкам и обмотайте их лентой.

3. Запаяйте корпус шприца с той стороны, где крепится игла, а затем поместите в корпус шприца конструкцию из батареек. Обрезаем выступающие части шприца и затем извлекаем его.

4. Помещаем аспирин в бутылку и заполняем ее водой, чтобы предотвратить ее цветение. Затем вставляем нить и шприц в бутылку, а затем извлекаем нить, создавая герметичную конструкцию.

5. Устанавливаем батарейки. Теперь светильник полностью собран! Осталось лишь прикрепить ножку-основание, чтобы удобно размещать бутылку.

6. Накрутите на горлышко, после чего плотно закройте бутылку обычной крышкой. При переворачивании встроенный сенсор активируется, и фонарик начинает светить. Если использовать его нечасто, то заряда батарей хватит на целый год.

Ранее мы писали, как подготовить батареи к отопительному сезону. Следует выполнить несколько действий.