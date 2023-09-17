Будет гореть до полугода: как сделать свечу-фонарик в случае блэкаута (фото)
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Такое устройство абсолютно безопасно для использования
В условиях частых перебоев с электроснабжением у жителей Украины, как было прошлой зимой, появилось умение не только создавать свечи из имеющихся материалов, но и изготавливать фонарики. Это устройство полностью безопасно в использовании и при этом очень бюджетно.
У каждого должен быть такой фонарь-свеча в своем подвале на случай неожиданного отключения электроэнергии. Этот источник света будет светить ярко в течение полугода, пишет cpykami.
Как сделать недорогой фонарик из подручных средств
Что нам нужно:
- 20-кубовый шприц (только корпус)
- ртутный датчик наклона (выключатель)
- 2 мини-пальчиковые батарейки
- выводной светодиод 5 мм (2 шт.)
- бутылка
- 2 таблетки аспирина
Пошаговая инструкция
1. Возьмите две мини-пальчиковые батарейки и соедините их, припаивая ртутный выключатель плюс на минус.
2. Прикрепите датчик наклона к батарейкам и обмотайте их лентой.
3. Запаяйте корпус шприца с той стороны, где крепится игла, а затем поместите в корпус шприца конструкцию из батареек. Обрезаем выступающие части шприца и затем извлекаем его.
4. Помещаем аспирин в бутылку и заполняем ее водой, чтобы предотвратить ее цветение. Затем вставляем нить и шприц в бутылку, а затем извлекаем нить, создавая герметичную конструкцию.
5. Устанавливаем батарейки. Теперь светильник полностью собран! Осталось лишь прикрепить ножку-основание, чтобы удобно размещать бутылку.
6. Накрутите на горлышко, после чего плотно закройте бутылку обычной крышкой. При переворачивании встроенный сенсор активируется, и фонарик начинает светить. Если использовать его нечасто, то заряда батарей хватит на целый год.
Ранее мы писали, как подготовить батареи к отопительному сезону. Следует выполнить несколько действий.