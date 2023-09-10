Зимой вы будете себе благодарны: 9 вещей, которые стоит сделать до наступления холодов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Лучше заранее об этом подумать, чем метаться в последний момент
Зима неумолимо приближается, а вместе с ней и новые тревоги о том, какой она будет. Пока на улице еще относительно тепло, предлагаем вам заняться подготовкой к холодам.
Мы составили список из 9 пунктов, который может помочь вам облегчить это сложное время года. Большинство лайфхаков из этого списка мы позаимствовали на сайте Wise Bread.
Итак, вот как выглядит наш список:
- найдите все места, которые вызывают сквозняки у вас дома, и зашпаклюйте их или любым другим образом заполните пространство, чтобы не терять тепло;
- начните утеплять окна;
- поместите фольгу за радиатором или обогревателем, чтобы максимально использовать все тепло;
- если у вас частный дом или есть отдельный участок, добавляйте компост в грунт до заморозков, чтобы весной у вас была удобренная земля;
- проверьте котлы и бойлеры, чтобы они были в полном порядке и не потребляли лишнюю энергию, — для этого лучше обратиться к специалистам;
- подумайте о покупке электрического одеяла и соляных грелок, — они очень помогут согреться холодными вечерами;
- купите накладки-ледоступы на обувь, чтобы не травмироваться ночью зимой на льду;
- если вы увлекаетесь рукоделием, поищите интересные схемы вязания и сделайте красивый новый шарф для себя или в подарок;
- поищите интересные идеи для зимних фотосессий, — они помогут вам отвлечься от проблем и порадоваться моменту.
Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, как подготовиться непосредственно к самим блекаутам.