Зима может быть сложной: какие продукты закупить на случай блекаута

Вопросом закупки продуктов на экстренный случай лучше заняться заранее

До зимы, которая по прогнозам может стать не менее тяжёлой прошлой из-за отключений света, ещё три месяца. Однако лучше заранее приобрести некоторые вещи на такой случай, а также знать, какими продуктами запасаться.

"Телеграф" рассказывает, какая еда лучше всего подойдёт, если все же в Украине настанет блэкаут. Все эти продукты могут храниться долгое время и что самое главное — без холодильника.

Отличным, удобным и всегда вкусным вариантом является консервация — помидоры, огурцы, консервированные фрукты и так далее. Их можно найти в любом магазине или же сделать в домашних условиях.

Следующая группа продуктов, которая необходима для получения витаминов — орехи и сухофрукты. Их также можно хранить долгое время и в случае блекаута они станут отличным перекусом.

Крупы и еда быстрого приготовления — это также незаменимые продукты во время отключения света, поскольку для их приготовления практически ничего не требуется и этот процесс выполняется быстро.

Снеки и батончики. В качестве перекуса эта еда будет хорошим вариантом. Особых условий хранения они не требуют, а значит автоматически попадают в список продуктов на случай отключения света.

Ранее "Телеграф" писал о том, какими вещами следует запастись на зиму.