Укр

Зима может быть сложной: какие продукты закупить на случай блекаута

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Как быстро собрать набор еды на случай отключения света Новость обновлена 03 сентября 2023, 10:48
Как быстро собрать набор еды на случай отключения света. Фото Pexels

Вопросом закупки продуктов на экстренный случай лучше заняться заранее

До зимы, которая по прогнозам может стать не менее тяжёлой прошлой из-за отключений света, ещё три месяца. Однако лучше заранее приобрести некоторые вещи на такой случай, а также знать, какими продуктами запасаться.

"Телеграф" рассказывает, какая еда лучше всего подойдёт, если все же в Украине настанет блэкаут. Все эти продукты могут храниться долгое время и что самое главное — без холодильника.

Отличным, удобным и всегда вкусным вариантом является консервация — помидоры, огурцы, консервированные фрукты и так далее. Их можно найти в любом магазине или же сделать в домашних условиях.

Следующая группа продуктов, которая необходима для получения витаминов — орехи и сухофрукты. Их также можно хранить долгое время и в случае блекаута они станут отличным перекусом.

Крупы и еда быстрого приготовления — это также незаменимые продукты во время отключения света, поскольку для их приготовления практически ничего не требуется и этот процесс выполняется быстро.

Снеки и батончики. В качестве перекуса эта еда будет хорошим вариантом. Особых условий хранения они не требуют, а значит автоматически попадают в список продуктов на случай отключения света.

Ранее "Телеграф" писал о том, какими вещами следует запастись на зиму.

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