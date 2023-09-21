Друга серія блекаутів в Україні? ТОП-7 речей, які потрібно зробити вже зараз

"Телеграф" нагадує про перелік стратегічних речей, які потрібно підготувати ще до відключень

Після шестимісячної перерви росія знову атакувала українські енергетичні об'єкти у ніч на 21 вересня, внаслідок чого частково світло зникло у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Без світла виявилися 398 населених пунктів.

І хоча в Укренерго ще не готові точно стверджувати, чи це свідчить про початок осіннього загострення у росіян і обстрілів ТЕЦ, проте точно є приводом перевірити стан готовності до можливих блекаутів росіян. "Телеграф" підготував список із 7 речей, які українець мусить зробити до зими:

Резервні способи зарядити гаджети

Подбайте про те, щоб мати змогу зарядити гаджети, коли світла не буде кілька годин. При виборі павербанка варто звернути увагу на те, який гаджет ви збираєтеся зарядити. Як радить Yasno, краще дивитися на ємність зарядного пристрою (мАг) — від неї залежить кількість зарядних сесій гаджета. Наприклад, якщо ваш смартфон має акумулятор на 3000 мАг, обирайте павербанк від 10 000 мАг — його вистачить на три повні зарядні сесії смартфона.

Кожен гаджет має свою швидкість зарядки, яку він може прийняти, тому при виборі павербанку необхідно переконатися, що його вихідна потужність (вказується у ватах W або Вт) відповідає вимогам гаджета. Розмір і вага також мають значення: якщо ви шукаєте кишенькові моделі, зверніть увагу на павербанки ємністю 10 000 мАг, для подорожей оптимальний варіант — це 20 000 мАг.

Є також павербанки для ноутбуків. Головний секрет успіху — у тому, щоб усі характеристики (те, що написано маленькими літерами на звороті лептопа) співпадали з характеристиками павербанка і навіть дрота. Дуже пощастило власникам ноутбуків з портом Thunderbolt зі значком зарядки, решті доведеться замовляти перехідники. Детальніше, як обрати павербанк для ноутбука читайте у нашій статті.

Влітку також знизилися ціни на портативні зарядні станції (павербанки з розетками) і тепер середня вартість такої станції становить близько 14 тисяч гривень. Їх вистачить на довше, але погана новина у тому, що знову ж потрібно читати дрібні літери на звороті та не підключати до найдешевшої моделі чайник чи фен. Запасний акумулятор на таку станцію коштує майже так само, як нова станція, тому ця покупка влетить в копієчку.

Опалення

Найбільше пощастило мешканцям приватних будинків, де є можливість поставити буржуйку та купити запас дрів. До речі, про нього треба подбати заздалегідь. А ось мешканцям бетонних джунглів доведеться використовувати уяву на повну. Серед можливих варіантів такі комбінації:

найдешевша портативна зарядна станція + електропростирадло (електропростирадло використовує небагато електрики та не зламає вам екофлоу);

Електропростирадло є досить ощадним і його можна підключити до не дуже потужної зарядної станції

потужна зарядна станція + обігрівач;

обігрівач зі свічок та горщиків (знадобиться декілька квіткових горщиків з вогнетривкої глини та свічки, можна чайні);

туристичні портативні газові обігрівачі, здатні зігріти намет або навіть невелике приміщення. Заправляються від невеликих балонів. Небезпечні, адже вимагають обережного поводження з газом;

гасові (керосинові) обігрівачі. Тут теж краще знати, як їх використовувати і не купувати, якщо ви на 100% не впевнені у тому, що робите;

хімічні зігрівайки для рук та ніг, спальні мішки.

При відключенні опалення не варто використовувати газові плити для обігріву — є небезпека отруїтись чадним газом.

Утеплення вікон

Аби уникнути втрати тепла в холодну пору року краще заздалегідь потурбуватися про вікна та двері. Найпопулярнішим способом утеплення є заклеїти рами вікон паперовою стрічкою, щоб у щілини не дув вітер. Також є опція купити клейкі гумові ущільнювачі, щоб вікно щільніше закривалося і не пропускало холодне повітря. Ну і найбільш дієвим, але не дуже естетичним є варіант заклеїти скло плівкою.

Також можна використовувати пінополіетилен або пінистий поліетилен. Для дерев'яних вікон можна використовувати парафін, замазавши ним щілини.

Утеплення вікон

Резервне освітлення

Найпростіше забезпечити автономне освітлення під час блекауту за допомогою портативної зарядної станції чи генератора, або якщо ви майстер на всі руки — зробити такий прилад самому. Але якщо ваші фінанси та знання обмежені, то є інші легкі способи залишатися при світлі.

світильники, що працюють від акумуляторів;

світильники на батарейках;

ліхтарики;

світлодіодні стрічки;

свічки;

гірлянди з USB чи на батарейках;

Вигідно купити окремий павербанк до настільної LED-лами, таким чином ви забезпечите себе світлом на тривалий час і в підсумку це коштує дешевше за покупку свічок.

Запаси води та їжі

Варто запастися технічною водою, питною водою та їжею, яка не псуватиметься на кшталт локшини та консервацій. Технічну воду можна набрати з крана і зберігати її у пластикових бутлях, підписавши, що її не можна пити. Зробіть запас поживної їжі тривалого зберігання. Сюди входять консерви, хлібці та печиво, горішки, шоколад та сухофрукти (детальний перелік читайте у цій статті). За потреби, цю їжу можна взяти з собою в укриття.

Якщо можливості готувати у вас не буде, в пригоді стануть каші, супи, локшини швидкого приготування, які достатньо запарити в окропі. Дешевше буде купувати одразу великою упаковкою. Також варто купити термос, аби не кип'ятити воду щоразу, коли вам треба поїсти чи зробити чай чи каву.

Інтернет без електрики

Тут є кілька опцій на кожен гаманець. Найдорожчим і найнадійнішим є супутниковий інтернет, на українському ринку працюють кілька провайдерів: DataGroup, Iridium, Inmarsat і Starlink. Проте у кожного з цих операторів є нюанси, з якими варто розібратися до настання блекауту.

Дуже популярним минулого сезону відключень стало оптоволокно. Це широкосмугове з’єднання, що є найшвидшим у передачі даних у мережі. Його підключають через оптичні лінії зв’язку. Такий інтернет можна провести в багатоквартирний або приватний будинок. Оптоволоконний інтернет працює за технологією передачі інформації у вигляді світла, а не електрики, тому стандартна швидкість передачі даних — 1000 Мбіт/с. Ціна на підключення оптоволоконного інтернету стартує від 500 до 2500 грн. Проте є випадки, коли провайдер покриває частину витрат.

Мобільний інтернет може працювати погано, якщо вам не пощастило з районом, але якщо всі зірки зійшлися — то цілком може розв'язувати задачу залишатися на зв'язку з рідними під час відключень. Безлімітний пакет стартує десь від 300 грн і телефон можна використовувати у якості точки доступу, роздаючи Wi-Fi на ноутбук, планшет і телевізор. Але у деяких операторів навіть безлімітний інтернет насправді є обмеженим і просто припиняє працювати, коли ви перевищуєте певну кількість гігабайт. Тому краще мати декілька SIM-карт, що забезпечить і кращий зв'язок на випадок перебоїв у якогось з операторів і більше вільних гігабайтів, щоб не опинитися у темряві та без зв'язку.

Задонатити на ЗСУ

Ну і нарешті варто зробити донат на Збройні Сили України, так би мовити, інвестувати кошти одразу у перемогу, щоб місяці без світла пошвидше перейшли у статус неприємних спогадів і лишилися у минулому. Бо дрон сам себе не купить, як і пікап. Про варті уваги фонди ми розповідали у цій статті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що депутат запропонував ув'язненим у колоніях генерувати електрику на велогенераторах і зменшувати собі строк.