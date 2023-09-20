Wi-Fi роздаватиметься зі швидкістю світла: три хитрощі, про які не всі знають

Пам’ятайте про прості правила, щоб маршрутизатор працював якнайкраще

Швидкість інтернету залежить не тільки від місця, де розміщений у будинку роутер Wi-Fi. Користувачам варто знати і про інші правила, щоб з’єднання не "гальмувало".

Існують три хитрощі, які допоможуть прискорити Wi-Fi. Про це йдеться у матеріалі The Sun.

Правило №1: тримайте маршрутизатор подалі від великих перешкод. У числі табу меблі та металеві предмети, оскільки вони можуть порушити сигнал. Інші гаджети, що випромінюють частоти, знижують швидкість Wi-Fi (радіоняні, колонки Bluetooth та мікрохвильові печі). Краще вибрати для роутера піднесене, освітлене та центральне місце у будинку.

Правило №2: уточніть параметри швидкості в провайдера. Переконайтеся, що платите за потрібну вам швидкість. Різні провайдери пропонують кілька тарифів. Ще не забувайте оновлювати програмне забезпечення.

Правило №3: не підключайте надто багато пристроїв. Одночасне використання кількох гаджетів, потокова передача даних, ігри та відеоконференції — все це навантажує маршрутизатор Wi-Fi. У такому разі швидкість може бути повільною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити сигнал Wi-Fi за кілька хвилин. На допомогу користувачам прийде незвичайний трюк із антенами.