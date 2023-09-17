Пральна машинка може стати в нагоді навіть без світла: несподіваний лайфхак на випадок блекаутів

Не кожен може здогадатися так використовувати пральну машину

У разі нових масових обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні можуть знову бути масові відключення світла, — про це вже відкрито попереджають чиновники. І поки кожен українець сподівається, що все ж таки вдасться пережити осінньо-зимовий період з електрикою, не зайве приготуватися і на випадок блекаутів.

Зокрема, варто мати на увазі чудовий фокус, як зберегти довше їжу свіжою без холодильника за допомогою звичайної пральної машини. Відповідним лайфхаком поділилося видання SlashGear.

Збереження свіжої їжі без світла є однією з ключових проблем під час відключень електрики, оскільки холодильник швидко втрачає прохолоду і перестає виконувати свої функції. Але допомогти з цим може звичайна пральна машина.

Якщо засипати барабан льодом і викласти на нього продукти, то вони зможуть довше залишатися свіжішими, ніж у холодильнику. Металевий барабан допомагатиме утримувати прохолоду і також буде одразу вирішена і проблема із зайвою водою після танення льоду, машинка сама відразу зможе зібрати її і після вивести в каналізацію.

Особливо гарний цей лайфхак для тих, у кого пральня у підвалі та машинка до того ж знаходиться у найхолоднішій кімнаті будинку. Так вона зможе утримувати холод ще довше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав 9 речей, які варто встигнути зробити до того, як настануть холоди — взимку ви будете собі за це вдячні.