Зима може бути складною: які продукти купити на випадок блекауту

Питанням закупівлі продуктів на екстрений випадок краще зайнятися наперед

До зими, яка за прогнозами може стати не менш важким минулим через відключення світла, ще три місяці. Однак краще заздалегідь придбати деякі речі на такий випадок, а також знати, якими продуктами запасатись.

"Телеграф" розповідає, яка їжа найкраще підійде, якщо все ж таки в Україні настане блекаут. Всі ці продукти можуть зберігатися довгий час і що найголовніше без холодильника.

Відмінним, зручним і завжди смачним варіантом є консервація — помідори, огірки, фрукти консервовані і так далі. Їх можна знайти в будь-якому магазині або зробити в домашніх умовах.

Наступна група продуктів, яка необхідна для отримання вітамінів – горіхи та сухофрукти. Їх також можна зберігати довгий час і у разі блекауту вони стануть чудовим перекушуванням.

Крупи та їжа швидкого приготування – це також незамінні продукти під час відключення світла, оскільки для їхнього приготування практично нічого не потрібно і цей процес виконується швидко.

Снеки та батончики. Як перекус ця їжа буде хорошим варіантом. Особливих умов зберігання вони не вимагають, а значить, автоматично потрапляють до списку продуктів на випадок відключення світла.

Раніше "Телеграф" писав про те, якими речами слід запастись на зиму.