Складніша за попередню: як підготуватися до зими та які речі варто придбати

Чого очікувати та що купувати до прийдешньої зими?

В Україні прогнозують складну зиму, деякі експерти стверджують, що вона може стати навіть складнішою, ніж попередня. Через повномасштабну агресію росії минулої зими українці відчули, що таке "блекаути", відключення тепла та інші виклики.

Зважаючи на попередній досвід, українці вже зараз починають готуватися до зими — роблять запаси продуктів та купують альтернативні джерела живлення. Видання УНІАН розповіло, який стратегічний запас продуктів потрібно мати вдома.

Стратегічний запас продуктів, якими варто запастися

Щоб комфортно пережити важку зиму, слід заздалегідь подбати про необхідні речі та їжу. Зокрема, вже зараз можна зробити запас продуктів тривалого зберігання:

Бутильована вода

Консерви (м'ясні, рибні, овочеві)

Крупи та макарони (звичайні та швидкого приготування)

Сухе молоко

Кава, чай

Печиво, хлібці

Згущене молоко

Сіль та цукор

Борошно

Олія

Сода

Цукерки та халва

Мед

Горіхи, насіння.

Якщо в сім'ї є маленькі діти, то для них потрібно зробити запас харчування (дитячі суміші, соки).

Також треба подбати про домашніх улюбленців та забезпечити їх запасом корму та наповнювача для туалету.

Щоб продукти не зіпсувалися, необхідно їх зберігати у герметично закритих ємностях у захищених від сонця приміщеннях.

Крім того, варто придбати альтернативні джерела енергії (павербанки, генератори тощо), які допоможуть вам пережити відключення електроенергії.

Раніше "Телеграф" писав, що бізнес в Україні вже готується до холодів.