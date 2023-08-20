Бізнес в Україні вже готується до холодів. Коворкінги - гарантія безперебійної роботи

Як робочі простори допомагають українцям перетворити енергетичну спекуляцію на змогу

Минула осінь та зима були дуже складними, адже українці вперше стикнулися з такими масштабними викликами в енергетичному секторі. Постійні ракетні атаки, вимкнення світла, а подекуди й повноцінні блекаути спричинили свої наслідки. Бізнес під час війни зазнав серйозних збитків, а віддалені працівники опинилися на межі втрати роботи. Однак українці не зламалися, а довели свою відмінну здатність адаптовуватися.

Сьогодні нас продовжують супроводжувати обстріли, і схоже, відключення електроенергії в холодну пору року теж неминуче наближається. Оскільки енергоінфраструктура є вразливою до низьких температур, а плани ворога ніхто не скасовував — повернення планових та аварійних відключень чекає вже восени.

Досвід минулого року показав, що належні заходи та резервні варіанти мають бути готові наперед. Тож українські підприємці та компанії вже здійснюють стратегічні кроки: встановлюють генератори, підключають старлінки тощо. Особливу увагу звертають також на коворкінги — інноваційні робочі простори, що ще минулої зими забезпечили фрілансерам безперебійну роботу.

Один із прикладів такої підготовки — мережа коворкінгів BeeWorking. Тут кожне приміщення забезпечене всім необхідним, включаючи найсучасніше обладнання. Наприклад, переговорні кімнати мають екран, chromecast, веб-камери, фліпчарти/маркерні стіни та набір канцелярії.

Загалом компанія вклала багато зусиль у створення безпечного середовища для своїх резидентів. Окрім надійного доступу до wi-fi, ви знайдете обладнане для роботи бомбосховище. Воно включає затишні зони, в які ви можете переміститись і продовжити працювати у разі небезпеки. В укритті також є спортзал, душові кімнати, лекційний зал, кухні та ігрові зони.

В умовах великих відключень та блекаутів швидко знайти нове приміщення може бути вкрай складно. Тому компанія радить бронювати робочі місця заздалегідь. Це допоможе зберегти важливу робочу динаміку і не турбуватися про графік відключення світла.

Всю контактну інформацію можна знайти на сайті організації за посиланням.