Бизнес в Украине уже готовится к холодам. Коворкинги — гарантия бесперебойной работы

Как рабочие просторы помогают украинцам превратить энергетическую спекуляцию в возможность

Прошлая осень и зима были очень сложными, ведь украинцы впервые столкнулись со столь масштабными вызовами в энергетическом секторе. Постоянные ракетные атаки, отключение света, а кое-где и полноценные блекауты повлекли за собой свои последствия. Бизнес во время войны понес серьезные убытки, а отдаленные работники оказались на грани потери работы. Однако украинцы не сломались, а доказали свою отличную способность адаптироваться.

Сегодня нас продолжают сопровождать обстрелы, и, похоже, отключение электроэнергии в холодное время года тоже неизбежно приближается. Поскольку энергоинфраструктура уязвима к низким температурам, а планы врага никто не отменял — возвращения плановых и аварийных отключений ждет уже осенью.

Опыт прошлого года показал, что надлежащие меры и резервные варианты должны быть готовы вперед. Поэтому украинские предприниматели и компании уже предпринимают стратегические шаги: устанавливают генераторы, подключают старлинки и т.д. Особое внимание обращают также на коворкинги — инновационные рабочие пространства, еще прошлой зимой обеспечившие фрилансерам бесперебойную работу.

Один из примеров такой подготовки – сеть коворкингов BeeWorking. Здесь каждое помещение снабжено всем необходимым, включая самое современное оборудование. Например, в переговорных комнатах есть экран, chromecast, веб-камеры, флипчарты/маркерные стены и набор канцелярии.

Компания вложила много усилий в создание безопасной среды для своих резидентов. Кроме надежного доступа к wi-fi, вы найдете оборудованное для работы бомбоубежище. Оно включает уютные зоны, в которые можно переместиться и продолжить работать в случае опасности. В укрытии также есть спортзал, душевые комнаты, лекционный зал, кухни и игровые зоны.

В условиях больших отключений и блекаутов быстро найти новое помещение может быть крайне сложно. Поэтому компания рекомендует бронировать рабочие места заранее. Это поможет сохранить рабочую динамику и не беспокоиться о графике отключения света.

Всю контактную информацию можно найти на сайте организации по ссылке.