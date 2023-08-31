Сложнее предыдущей: как подготовиться к зиме и какие вещи стоит приобрести

Чего ожидать и что покупать к грядущей зиме?

В Украине прогнозируют сложную зиму, некоторые эксперты утверждают, что она может стать даже сложнее предыдущей. Из-за полномасштабной агрессии россии минувшей зимой украинцы почувствовали, что такое "блэкауты", отключение тепла и другие вызовы.

Принимая во внимание предыдущий опыт, украинцы уже сейчас начинают готовиться к зиме — делают запасы продуктов и покупают альтернативные источники питания. Издание УНИАН рассказало, какой стратегический запас продуктов нужно иметь дома.

Стратегический запас продуктов, которыми следует запастись

Чтобы комфортно пережить тяжелую зиму, следует заранее позаботиться о необходимых вещах и еде. В частности, уже сейчас можно произвести запас продуктов длительного хранения:

Бутылированная вода

Консервы (мясные, рыбные, овощные)

Крупы и макароны (обычные и быстрого приготовления)

Сухое молоко

Кофе, чай

Печенье, хлебцы

Сгущенное молоко

Соль и сахар

Мука

Масло

Сода

Конфеты и халва

Мед

Орехи, семена.

Если у семьи есть маленькие дети, то для них нужно сделать запас питания (детские смеси, соки).

Также нужно позаботиться о домашних питомцах и обеспечить их запасом корма и наполнителя для туалета.

Чтобы продукты не испортились, необходимо хранить их в герметично закрытых емкостях в защищенных от солнца помещениях.

Кроме того, следует приобрести альтернативные источники энергии (павербанки, генераторы и т.п.), которые помогут вам пережить отключение электроэнергии.

Ранее "Телеграф" писал, что бизнес в Украине уже готовится к холодам.