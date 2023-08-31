Сложнее предыдущей: как подготовиться к зиме и какие вещи стоит приобрести
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Чего ожидать и что покупать к грядущей зиме?
В Украине прогнозируют сложную зиму, некоторые эксперты утверждают, что она может стать даже сложнее предыдущей. Из-за полномасштабной агрессии россии минувшей зимой украинцы почувствовали, что такое "блэкауты", отключение тепла и другие вызовы.
Принимая во внимание предыдущий опыт, украинцы уже сейчас начинают готовиться к зиме — делают запасы продуктов и покупают альтернативные источники питания. Издание УНИАН рассказало, какой стратегический запас продуктов нужно иметь дома.
Стратегический запас продуктов, которыми следует запастись
Чтобы комфортно пережить тяжелую зиму, следует заранее позаботиться о необходимых вещах и еде. В частности, уже сейчас можно произвести запас продуктов длительного хранения:
- Бутылированная вода
- Консервы (мясные, рыбные, овощные)
- Крупы и макароны (обычные и быстрого приготовления)
- Сухое молоко
- Кофе, чай
- Печенье, хлебцы
- Сгущенное молоко
- Соль и сахар
- Мука
- Масло
- Сода
- Конфеты и халва
- Мед
- Орехи, семена.
Если у семьи есть маленькие дети, то для них нужно сделать запас питания (детские смеси, соки).
Также нужно позаботиться о домашних питомцах и обеспечить их запасом корма и наполнителя для туалета.
Чтобы продукты не испортились, необходимо хранить их в герметично закрытых емкостях в защищенных от солнца помещениях.
Кроме того, следует приобрести альтернативные источники энергии (павербанки, генераторы и т.п.), которые помогут вам пережить отключение электроэнергии.
Ранее "Телеграф" писал, что бизнес в Украине уже готовится к холодам.