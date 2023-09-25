Чи будуть вимикати електрику: наскільки українська енергосистема готова до зими

Енергокомпанії повернули в роботу 80% запланованих на початок опалювального сезону потужностей. Але генерації все одно не вистачає

Ворог вже почав атаки на енергетичну інфраструктуру України. Перші ракети прилетіли на минулому тижні. У Вишневому постраждав завод компанії Pepsi, деякі райони Києва було знеструмлено на кілька годин. Звісно, відразу постає питання як енергетика буде працювати взимку. Простої відповіді немає. Більшість експертів, з якими спілкувався "Бізнес-Телеграф", сходяться на тому, що українська система ППО краща за минулорічну, а от готовність власне енергосистеми — гірша.

Скільки потужностей бракує

Прогнозувати інтенсивність та влучність ворожих обстрілів неможливо. А от зрозуміти, як наразі виглядає українська енергосистема, з певною похибкою можна. В 2021 році Україна виробила 157,756 млн кВт електроенергії, а спожила — 153,086 млн кВт. Дані стосовно вироблення та споживання електрики після 24 лютого 2022 року Україна не розголошує.

Допомагає звіт Проєкту розвитку ООН. В ньому сказано, що станом на квітень цього року рашисти пошкодили 45% (42 з 94) високовольтних підстанцій та 41 з 94 найпотужніших трансформаторів. Вплив на українську енергосистему надзвичайний. Потужність атомної генерації після окупації найбільшої в країні Запорізької станції впала на 44%. Теплової — на 65%. Найбільше енергії в Україні виробляли атомні станції. Але теплові може навіть більш важливі, адже за їх рахунок останніми роками країна робила так зване "маневрування". Справа в тому, що атомний енергоблок неможливо швидко ані увімкнути, ані зупинити. Зберігати багато електрики — дуже важко.

То ж для балансування системи Україна використовувала теплові блоки. Коли споживання зростало, теплові електростанції збільшували виробництво. А коли падало — знижували. Атомні блоки працювали рівномірно. І от втрати власне так званої "маневрової потужності" дуже великі. Бо якщо таких потужностей бракує, єдиний шлях балансування — обмеження споживання.

Станом на 30 квітня, за даними ООН, не працювало 75% теплових блоків. Всього їх 77. На тимчасово окупованих територіях опинилось 19. Ще 36 зазнали пошкоджень від обстрілів. І ця страшна цифра показує рівень героїзму наших енергетиків.

Відновити всі доступні потужності до початку опалювального сезону неможливо фізично. Про це написано ще в літньому звіті ПРООН. Справа в тому, що енергетичне машинобудування — інертна галузь. І на виконання замовлень можуть піти роки.

Так само песимістично налаштований Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Фізично відновити це до нового сезону 2023-2024 — неможливо, вважає він. Ремонти постраждалої енергетичної інфраструктури триватимуть щонайменше 3-4 роки.

Готовність енергетики

Теплова та атомна генерація, які забезпечують приблизно 80% потреби країни в електроенергії, ще не завершили планові ремонти. За даними прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, з 9 енергоблоків, виведених Енергоатомом в ремонт, 7 вже генерують енергію. Два тижні тому він повідомив, що атомники планують віддавати в систему 7880 МВт/год електроенергії. Більш актуальні дані "Енергоатом" на запит "Бізнес-Телеграфу" не надав.

В Офісі президента порахували, що "Енергоатом" готується забезпечити до 60% потреби в електриці. Але проблема маневрових потужностей зберігається.

Близько 30% виробництва електроенергії забезпечують приватні та державні ТЕС та ТЕЦ, які працюють на вугіллі з можливістю переключення їх на спалювання природного газу. І 70% електроенергії з тепла виробляє компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова.

5 енергоблоків компанії ДТЕК були зруйновані під час ракетних ударів рашистів в 2022-2023 року. У вересні виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що 2 з цих енергоблоків вже відновили роботу.

У ДТЕК Енерго "Бізнес Телеграфу" повідомили, що станом на минулий тиждень загалом відремонтували 15 енергоблоків ТЕС. "Для стабільної роботи під час опалювального сезону планується реалізувати 19 ремонтів енергоблоків до середини жовтня. Тобто, наразі виконано майже 80% запланованого". — стверджують в прес-службі енергокомпанії. До кінця цього року ДТЕК Енерго планує відремонтувати 27 енергоблоків. Всього на початок 2022 року у компанії було 38 енергоблоків.

З початку вересня енергетики ДТЕК Енерго ввели після ремонту в енергосистему три енергоблоки. Загалом за 8 місяців цього року ТЕС ДТЕКу відпустили майже 9,9 млрд кВт-год електроенергії. Там оцінюють вартість проробленої роботи у 2 млрд грн з 3,5 млрд грн запланованих.

І роль теплової генерації в умовах обмеженості енергосистеми надзвичайно важлива. Більшість енергії буде виробляти атомка. А теплові компанії — за необхідності балансувати систему у піки споживання. "Ми тісно співпрацюємо з Укренерго, щоб забезпечувати стабільну роботу енергосистеми", — запевняють в ДТЕК Енерго.

Якщо будуть виходити в ремонти енергоблоки АЕС чи ТЕС, доведеться імпортувати електроенергію, щоб забезпечити потреби українських споживачів. "Минулої зими у години дефіциту ми активно імпортували електроенергію, щоб зменшити дефіцит в системі. У січні поточного року ДТЕК поставив в енергосистему України 60 млн кВт-год електроенергії", — стверджує прес-служба ДТЕК Енерго.

Перешкоди для імпорту

Для безперешкодного імпорту електроенергії з Європи у вигідні по цінах години регулятор — НКРЕКП має розширити прайс кепи, вважають в ДТЕК. "Без розширення граничних цін імпорт заходити не буде", — стверджує виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Якщо у вигідні для імпорту години є обмеження, компанії не імпортують електроенергію. А в разі її дефіциту в системі "Укренерго" бере електрику як аварійну допомогу. І така аварійна допомога на 50% дорожча, ніж комерційний імпорт. Простого рішення немає і тут, адже ніхто не може знати, що в голові у ворога. То ж дефіцит може виникнути у будь-яку мить.

Укренерго виступає за повну відміну прайс-кепів. На думку диспетчера розподілу, обмеження заважають вільному імпорту у дефіцитні години. Наприклад, 29 серпня цього року в енергосистемі був зафіксований новий рекорд споживання за літо. Укренерго застосував аварійну допомогу з 14:00 до 22:00, з Румунії та Польщі. Обсяг імпорту склав 2650 МВт-год. Комерційний імпорт склав тільки 1638 МВт-год.

За прогнозами ДТЕК, цього сезону в енергобалансі України буде до 15-20% імпортної електроенергії. Взимку імпорт буде дорожчим на 20-30%, ніж нинішні обмеження на українському ринку. Тож це спричинить труднощі у закупівлі електроенергії в ЄС в холодну пору, якщо НКРЕКП не відмінить або не перегляне прайс кепи.

Укренерго будує укриття

Диспетчер енергомереж "Укренерго" не відповів на запит про готовність енергосистеми. Але відомо, що компанія споруджує фізичні укриття для підстанцій. Вартість однієї конструкції для захисту трансформаторів диспетчер оцінює в 69 млн грн. Компанія уклала договорів на укриття обладнання на 2,77 млрд гривень.

Втім, можливості для захисту дуже обмежені. "Всі важливі енергетичні об'єкти займають великі площі і захистити їх чимось від ракет майже неможливо, — каже старший аналітик компанії Dragon Capital Денис Саква. - Обмежений рівень захисту від уламків дає будівництво габіонів навколо трансформаторів. Але навколо електростанції їх важко побудувати".

В цілому на ремонти, захист та відновлення енергосистеми Україні надано $2,3 млрд від ЕБРР, Світового банку, США, Японії та інших партнерів.

Коли вимикатимуть?

Особливість цього сезону: ми входимо в нього з меншим запасом міцності через втрачені або пошкоджені енергоб’єкти та електромережі, які поступово відновлюємо. Гарна новина в тому, що система ППО працює набагато краще та підсилюється новітніми системами. Але графіки відключень світла почнуть працювати в разі результативних обстрілів. "Без обстрілів ми можемо пройти зиму без значного дефіциту. Та бізнесу все ж треба мати резервні джерела живлення. Це потрібно для попередження аварій в разі відключення світла", — радить Саква з Dragon Capital.

Якщо атаки не будуть результативними та вдасться зберегти енергосистему від серйозних пошкоджень, то до температури — 7 градусів по Цельсію у нас може не бути відключень, вважає Олександр Харченко. "За мінус 10-12 буде працювати доволі м’який графік відключень — три-чотири години без світла на добу", — каже експерт.

Пройти зиму без відключень намагатимуться і в ДТЕК Енерго. "Ми робимо для цього все можливе — проводимо ремонтні роботи, посилюємо слабкі місця енергосистеми, формуємо аварійні запаси, захищаємо ключові об'єкти енергетики. Згуртованість енергетиків та відповідальне ставлення українців до електроспоживання допоможе вистояти зиму", — вважають в компанії. Але там теж готуються до атак росіян та "різних сценаріїв".