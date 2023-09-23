Коли Pepsi відновить роботу заводу у Вишневому: Бізнес-Телеграф дізнався подробиці

Вишневський завод американської компанії постраждав під час ворожої ракетної атаки пару днів тому

Виробництво на заводі PepsiCo у Вишневому (Київська область), який було пошкоджено під час ворожої ракетної атаки 21 вересня, відновлять орієнтовно за тиждень. Про це Бізнес-Телеграфу повідомило джерело в компанії.

Pepsi буде

"Найсуттєвіші пошкодження були на складі готовою продукції. Але постраждали і лінії розливу молочки і соків. Робітники, які 21 вересня були на нічній зміні, одразу почали розбирати завали, пізніше до них приєдналися ті, хто вийшов на ранкову зміну. Хоча керівництво розпорядилося зробити цей день вихідним, додому ніхто не пішов, — розповіло джерело в "PepsiCo Україна". — Виробничі лінії обіцяють відновити орієнтовно за тиждень. Весь цей час люди будуть в оплачуваному простої. У деяких ЗМІ почала розганятися інформація, що працівники заводу нібито залишаться без роботи, але це неправда. Компанія повністю відновить підприємство".

Для повного відновлення заводу роботи потрібно чимало. Пошкодження суттєві. Частково зруйновані дах та стіни. Але лінії розливу, на щастя, сильно не постраждали.

На заводі у Вишневому вироблялася молочна продукція та розливались соки "Сандора" та "Садочок". Підприємство, на якому розливаються напої під флагманськими брендами – Pepsi, 7UP, Mirinda та ін. – розташоване у Миколаївській області. То ж на полицях супермаркетів наслідки дій ворога навряд чи будуть помітні.

Досвід іноземців

Глобальні бренди по-різному реагують на руйнування своїх об’єктів.

Навесні 2022 року під ворожий обстріл потрапив завод Coca-Сola під Броварами. Але вже з травня-червня виробництво у селищі Велика Дімерка відновили. Хоча в магазинах і досі зустрічаються пляшки, де виробником зазначена Coca-Cola Moldova.

А от компанія Leroy Merlin (яка продовжує працювати в Росії) відмовилася відновлювати зруйнований торік магазин та ТРЦ Retroville на Виноградарі у Києві. І на її місце прийшла інша будівельна мережа — "Олді".

Більше того, Leroy Merlin закрила кілька інших магазинів в Україні. Зараз працюють лише супермаркети на вулицях Північної та Саперно-Слобідської у Києві. І по ринку ходять чутки, що й ці магазини компанія збирається продати і може повністю піти з українського ринку.

PepsiCo, яка також працює в Росії (на початку вересня НАЗК офіційно внесло її до списку міжнародних спонсорів війни), очевидно, дотримується іншої стратегії. І планує витратити гроші на відновлення зруйнованого заводу. Також компанія "підчищає" власні торгові марки. Наприклад, бренд дитячого харчування "Агуша" став "Агуней". Доречі дещо схоже нещодавно зробила компанія Danone, замінивши "Простоквашино" на "Просто наше".

"Насправді стратегія іноземних компаній на нашому ринку різна. Усе вирішується індивідуально у кожному випадку. Якщо не сильно "прилетіло" і інвестиції у відновлення підприємства нижчі, ніж очікуваний прибуток від його роботи, то вкладаються. Якщо центральний офіс вирішує, що заробітки в Україні не варті ризиків, то ніхто нічого не вкладає, — каже голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін. — Ситуацію ускладнює той факт, що в Україні досі немає ефективного механізму страхування військових ризиків для бізнесу. Лише зараз обговорюється створення спеціального страхового фонду. Страхуватись у приватних страховиків дуже дорого. Жодних державних компенсацій для бізнесу, на відміну від пересічних громадян, майно яких постраждало під час воєнних дій, також немає. Тому відновлювати пошкоджені об'єкти бізнес змушений виключно власним коштом. І тут уже у кожного свої аргументи – чи варто вкладати, як мінімум, сотні тисяч, якщо завтра чи за місяць може знову прилетіти".