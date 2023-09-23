Когда Pepsi возобновит работу завода в Вишневом: Бизнес-Телеграф узнал подробности

Вишневский завод американской компании пострадал во время вражеской ракетной атаки пару дней назад

Производство на заводе PepsiCo в Вишневом (Киевская область), который был поврежден во время вражеской ракетной атаки 21 сентября, возобновят ориентировочно через неделю. Об этом Бизнес-телеграфу сообщил источник в компании.

Pepsi будет

"Самые существенные повреждения были на складе готовой продукции. Но пострадали и линии разлива молочки и соков. Рабочие, которые 21 сентября были на ночной смене, сразу начали разбирать завалы, позже к ним присоединились вышедшие на утреннюю смену. Хотя руководство распорядилось сделать это День выходным, домой никто не ушел, — рассказал источник в "PepsiCo Украина". — Производственные линии обещают восстановить ориентировочно через неделю. Все это время люди будут в оплачиваемом простое. В некоторых СМИ начала разгоняться информация, что работники завода якобы останутся без работы, но это неправда. Компания полностью восстановит предприятие".

Для полного обновления завода работы нужно немало. Повреждения существенные. Частично разрушены крыша и стены. Но линии разлива, к счастью, сильно не пострадали.

На заводе в Вишневом производилась молочная продукция и разливались соки "Сандора" и "Садочок". Предприятие, на котором разливаются напитки под флагманскими брендами – Pepsi, 7UP, Mirinda и т.д. – расположен в Николаевской области. Так что на полках супермаркетов последствия действий врага вряд ли будут заметны.

Опыт иностранцев

Глобальные бренды по-разному реагируют на разрушение собственных объектов.

Весной 2022 под вражеский обстрел попал завод Coca-Сola под Броварами. Но уже с мая-июня производство в поселке Большая Дымерка возобновили. Хотя в магазинах до сих пор встречаются бутылки, где производителем указана Coca-Cola Moldova.

А вот компания Leroy Merlin (продолжающая работать в России) отказалась восстанавливать разрушенный в прошлом году магазин и ТРЦ Retroville на Виноградаре в Киеве. И на ее место пришла другая строительная сеть – "Олди".

Более того, Leroy Merlin закрыла несколько других магазинов в Украине. Сейчас работают только супермаркеты на улицах Северной и Саперно-Слободской в Киеве. И по рынку ходят слухи, что эти магазины компания собирается продать и может полностью уйти с украинского рынка.

PepsiCo, также работающая в России (в начале сентября НАПК официально внесла ее в список международных спонсоров войны), очевидно, придерживается другой стратегии. И планирует потратить деньги на восстановление разрушенного завода. Также компания "подчищает" собственные торговые марки. К примеру, бренд детского питания "Агуша" стал "Агуней". Кстати, несколько похоже недавно сделала компания Danone, заменив "Простоквашино" на "Просто наше".

"На самом деле стратегия иностранных компаний на нашем рынке разная. Все решается индивидуально в каждом случае. Если не сильно "прилетело" и инвестиции в возобновление предприятия ниже ожидаемой прибыли от его работы, то вкладываются. Если центральный офис решает, что заработки в Украине не стоит рисков, то никто ничего не вкладывает, — говорит председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.- Ситуацию усложняет тот факт, что в Украине до сих пор нет эффективного механизма страхования военных рисков для бизнеса. Только сейчас обсуждается создание специального страхового фонда. дорого, никаких государственных компенсаций для бизнеса, в отличие от рядовых граждан, имущество которых пострадало во время военных действий, также нет, поэтому восстанавливать поврежденные объекты бизнес вынужден исключительно за свой счет, и здесь уже у каждого свои аргументы – стоит ли вкладывать, как минимум, сотни тысяч, если завтра или через месяц может снова прилететь".