Будут ли выключать электричество: насколько украинская энергосистема готова к зиме

Энергокомпании вернули в работу 80% запланированных к началу отопительного сезона мощностей. Но генерации все равно не хватает

Враг уже начал атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Первые ракеты прилетели на прошлой неделе. В Вишневом пострадал завод компании Pepsi, некоторые районы Киева были обесточены на несколько часов. Конечно, сразу возникает вопрос, как энергетика будет работать зимой. Простого ответа нет. Большинство экспертов, с которыми общался "Бизнес-Телеграф", сходятся на том, что украинская система ПВО лучше прошлогодней, а вот готовность собственно энергосистемы — хуже.

Сколько мощностей не хватает

Прогнозировать интенсивность и точность вражеских обстрелов невозможно. А вот понять, как выглядит сейчас украинская энергосистема, с определенной погрешностью можно. В 2021 году Украина произвела 157,756 млн кВт электроэнергии, а потребила – 153,086 млн кВт. Данные о производстве и потреблении электричества после 24 февраля 2022 года Украина не разглашает.

Помогает доклад Проекту развития ООН. В нем говорится, что по состоянию на апрель этого года рашисты повредили 45% (42 из 94) высоковольтных подстанций и 41 из 94 мощнейших трансформаторов. Влияние на украинскую энергосистему чрезвычайно. Мощность атомного поколения после оккупации крупнейшей в стране Запорожской станции упала на 44%. Тепловой – на 65%. Больше энергии в Украине производили атомные станции. Но тепловые может быть даже более важны, ведь за их счет в последние годы страна делала так называемое "маневрирование". Дело в том, что атомный энергоблок невозможно быстро ни включить, ни остановить. Хранить много электричества очень трудно.

Для балансировки системы Украина использовала тепловые блоки. Когда потребление росло, тепловые электростанции увеличивали производство. А когда падало – снижали. Атомные блоки работали умеренно. И вот потери собственно так называемой "маневровой мощи" очень велики. Потому что, если таких мощностей не хватает, единственный путь балансировки — ограничение потребления.

По состоянию на 30 апреля, по данным ООН, не работали 75% тепловых блоков. Всего их 77. На временно оккупированных территориях оказалось 19. Еще 36 получили повреждения от обстрелов. И эта ужасная цифра показывает уровень героизма наших энергетиков.

Восстановить все доступные мощности к началу отопительного сезона невозможно физически. Об этом написано еще в летнем отчете ПРООН. Дело в том, что энергетическое машиностроение – инертная отрасль. И на выполнение заказов могут уйти годы.

Также пессимистично настроен Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Физически восстановить это к новому сезону 2023-2024 – невозможно, считает он. Ремонты пострадавшей энергетической инфраструктуры будут продолжаться не менее 3-4 лет.

Готовность энергетики

Тепловая и атомная генерация, обеспечивающая примерно 80% потребности страны в электроэнергии, еще не завершили плановые ремонты. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, из 9 энергоблоков, выведенных Энергоатомом в ремонт, 7 уже генерируют энергию. Две недели назад он сообщил, что атомщики планируют отдавать в систему 7880 МВт/ч электроэнергии. Более актуальные данные "Энергоатом" по запросу "Бизнес-Телеграфа" не предоставил.

В Офисе президента сочли, что "Энергоатом" готовится обеспечить до 60% потребности в электричестве. Но проблема маневровых мощностей сохраняется.

Около 30% производства электроэнергии обеспечивают частные и государственные ТЭС и ТЭЦ, работающие на угле с возможностью переключения их на сжигание природного газа. И 70% электроэнергии из тепла производит компания "ДТЭК" Рината Ахметова.

5 энергоблоков компании ДТЭК были разрушены во время ракетных ударов рашистов в 2022-2023 годах. В сентябре исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что 2 из этих энергоблоков уже возобновили работу.

В ДТЭК Энерго "Бизнес Телеграфу" сообщили, что по состоянию на прошлую неделю в общей сложности отремонтировали 15 энергоблоков ТЭС. "Для стабильной работы во время отопительного сезона планируется реализовать 19 ремонтов энергоблоков к середине октября. То есть сейчас выполнено почти 80% запланированного". — утверждают в пресс-службе энергокомпании. До конца этого года ДТЭК Энерго планирует отремонтировать 27 энергоблоков. Всего на начало 2022 года у компании было 38 энергоблоков.

С начала сентября энергетики ДТЭК Энерго ввели после ремонта в энергосистему три энергоблока. В общей сложности за 8 месяцев этого года ТЭС ДТЭКа отпустили почти 9,9 млрд кВт-ч электроэнергии. Там оценивают стоимость проделанной работы в 2 млрд. грн. с 3,5 млрд. грн. запланированных.

И роль тепловой генерации в условиях ограниченности энергосистемы очень важна. Большинство энергии будет производить атомка. А тепловые компании при необходимости балансировать систему в пики потребления. "Мы тесно сотрудничаем с Укрэнерго, чтобы обеспечивать стабильную работу энергосистемы", — уверяют в ДТЭК Энерго.

Если будут выходить в ремонт энергоблоки АЭС или ТЭС, придется импортировать электроэнергию, чтобы обеспечить потребности украинских потребителей. "В прошлую зиму в часы дефицита мы активно импортировали электроэнергию, чтобы уменьшить дефицит в системе. В январе текущего года ДТЭК поставил в энергосистему Украины 60 млн кВт-ч электроэнергии", — утверждает пресс-служба ДТЭК Энерго.

Помехи для импорта

Для беспрепятственного импорта электроэнергии из Европы в выгодные по ценам часы регулятор – НКРЭКУ должен расширить прайс кепы, считают в ДТЭК. "Без расширения предельных цен импорт заходить не будет", — утверждает исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Если в выгодные для импорта часы есть ограничения, компании не импортируют электроэнергию. А в случае его дефицита в системе "Укрэнерго" берет электричество как аварийную помощь. И такая аварийная помощь на 50% дороже коммерческого импорта. Простого решения нет и здесь, ведь никто не может знать, что в уме у врага. Так что дефицит может возникнуть в любой момент.

Укрэнерго выступает за полное отличие прайс-кепов. По мнению диспетчера распределения, ограничения мешают свободному импорту в дефицитные часы. К примеру, 29 августа этого года в энергосистеме был зафиксирован новый рекорд потребления за лето. Укрэнерго применил аварийную помощь с 14:00 до 22:00, из Румынии и Польши. Объем импорта составил 2650 МВт-ч. Коммерческий импорт составил только 1638 МВт-ч.

По прогнозам ДТЭК, в этом сезоне в энергобалансе Украины будет до 15-20% импортной электроэнергии. Зимой импорт будет дороже на 20-30%, чем нынешние ограничения на украинском рынке. Это приведет к трудностям в закупке электроэнергии у ЕС в холодное время, если НКРЭКУ не отменит или не пересмотрит прайс кепы.

Укрэнерго строит укрытие

Диспетчер энергосетей "Укрэнерго" не ответил на запрос о готовности энергосистемы. Но известно, что компания строит физические укрытия для подстанций. Стоимость одной конструкции для защиты трансформаторов диспетчер оценивает в 69 млн. грн. Компания заключила договоры на укрытие оборудования на 2,77 млрд гривен.

Впрочем, возможности защиты очень ограничены. "Все важные энергетические объекты занимают большие площади и защитить их чем-то от ракет почти невозможно, — говорит старший аналитик компании Dragon Capital Денис Саква. – Ограниченный уровень защиты от обломков дает строительство габионов вокруг трансформаторов. Но вокруг электростанции их трудно построить".

В целом на ремонты, защиту и восстановление энергосистемы Украине предоставлено $2,3 млрд от ЕБРР, Всемирного банка, США, Японии и других партнеров.

Когда будут выключать?

Особенность этого сезона: мы входим в него с меньшим запасом прочности через утраченные или поврежденные энергобъекты и постепенно восстанавливаемые электросети. Хорошая новость в том, что система ПВО работает гораздо лучше и усиливается новейшими системами. Но графики отключений света начнут работать при результативных обстрелах. "Без обстрелов мы можем пройти зиму без значительного дефицита. Но бизнесу все же нужно иметь резервные источники питания. Это нужно для предупреждения аварий в случае отключения света", — советует Саква из Dragon Capital.

Если атаки не будут результативными и удастся сохранить энергосистему от серьезных повреждений, то до температуры 7 градусов по Цельсию у нас может не быть отключений, считает Александр Харченко. "За минус 10-12 будет работать довольно мягкий график отключений — три-четыре часа без света в сутки", — говорит эксперт.

Пройти зиму без отключений постараются и в ДТЭК Энерго. "Мы делаем для этого все возможное – проводим ремонтные работы, усиливаем слабые места энергосистемы, формируем аварийные запасы, защищаем ключевые объекты энергетики. Сплоченность энергетиков и ответственное отношение украинцев к электропотреблению поможет выстоять зиму", – считают в компании. Но там тоже готовятся к атакам россиян и "разным сценариям".