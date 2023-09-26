Було влучання: Данілов назвав важливе місце в Україні, яке вразили окупанти

На випадок таких атак Україна має вихід

Російські окупанти під час завдання чергових ударів по території України вразили військовий об’єкт. Йдеться про місце збирання ракет.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у інтерв’ю іспанській газеті ABC. Більш детальну інформацію він не висвітлював.

"Що я вам можу сказати, так це те, що, на жаль, росія влучила по місцю збирання цих ракет", — сказав він.

Також Олексій Данілов додав, що частину своїх ракет Україна виробляє закордоном, оскільки загарбники можуть бити по місцях збирання.

Варто додати, що раніше в Міноборони росії заявляли, що за останній тиждень окупанти нібито завдали 12 ударів по військових об’єктах на території України.

"Знищено частину запасів крилатих ракет та снарядів зі збідненим ураном, пускові установки реактивних систем залпового вогню та зенітних ракетних комплексів, переданих Заходом", — йдеться у повідомленні відомства країни-агресора.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів "Телеграфу", чого російським окупантам варто очікувати від українських військових. Він пояснив, куди й чому ціляться ЗСУ.