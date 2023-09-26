Россияне сбросили бомбу на больницу в Херсонской области, много разрушений: подробности

Информация о пострадавших уточняется

После объявления масштабной воздушной тревоги в Украине оккупанты прицельно ударили по зданию больницы в Херсонской области.

Как информирует пресс-служба Херсонской областной военной администрации, речь идет о медицинском учреждении в Бериславе, которое было повреждено вследствие удара управляемой авиационной бомбой.

"Из-за попадания управляемой авиабомбы в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная, гаражные, хозяйственные и складские помещения", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщалось ранее, оккупанты накануне нанесли масштабный ракетный удар по Одессе, вследствие чего был разрушен неработающий отель, который считался одним из символов города. Россияне поспешили придумать очередную теорию о якобы присутствии в здании "иностранных наемников", а впоследствии и вовсе "отдали" гостиницу под якобы штаб ВМС Украины.

Буквально на следующий день город и область подверглись массированной атаке беспилотников. Часть из них смогли долететь до целей в Измайловском районе.