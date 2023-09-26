Россияне продолжают терроризировать Одесчину: есть пострадавшие и разрушения, вспыхнул пожар (фото)

Большинство дронов было сбито

Через день после ракетного удара по гостинице в Одессе, россияне снова атаковали область. В течение двух часов Одесчина подвергалась атаке беспилотниками.

О последствиях ночного удара рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он подчеркнул напряженную работу сил ПВО минувшей ночью, большинство БПЛА было сбито, однако в Измаильском районе есть прилет, пострадало двое людей.

Загорелся пожар

"Большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали", — описал ситуацию Кипер.

Глава Одесской ОВА сообщил и о разрушениях в результате вражеского удара. Так, повреждено здание пункта пропуска и складские помещения. Также пострадало около 30 грузовиков, шесть фур загорелись. Пожары ликвидировали спасатели.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября отреагировал на российский удар по Одессе. Он заявил, что прикрытие Одесской области является приоритетом на всех его переговорах по ПВО.

Как сообщал "Телеграф", рано утром 26 сентября, вскоре после объявления воздушной тревоги в Кривом Роге раздался взрыв. Местные жители сообщают, что он был одиночным, но достаточно мощным.