Приоритет - не Киев: Зеленский рассказал, о чем сейчас договаривается насчет ПВО

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел Одессы. Он заявил, что прикрытие Одессчины – приоритет на всех его переговорах по ПВО.

Об этом сообщается в Telegram-канале президента. "Ежедневная синхронизация по основным направлениям безопасности. Доклад министра Клименко. Ликвидация последствий обстрела Одессы, других населенных пунктов. Помощь пострадавшим. Прикрытие Одессчины – приоритет на всех моих переговорах по ПВО", — заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на 25 сентября россияне устроили массированную атаку на юг Украины. Под удар попала припортовая инфраструктура, разрушен отель "Одесса". Хотя он не эксплуатировался много лет, здание было одной из визитных карточек города. Россияне поспешили придумать очередной фейк о якобы присутствии в здании "иностранных наемников", а также заявили, что якобы там располагался штаб ВМС Украины.

Кроме того, на повестке дня, по словам главы государства — подготовка к зиме. Премьер-министр Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и "Пунктов несокрушимости". Готовится решение, чтобы их поиск был максимально прост и быстр.

Также президент подтвердил, что "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Он выразил благодарность союзникам за исполнение договоренностей.

"Доклады по военной ситуации – Главком, СВР, ГУР МО, СБУ. Двигаемся вперед", — резюмировал Зеленский.

Как рассказывал "Телеграф", ранее Зеленский заинтриговал словами о новом вооружении. По его словам, Украина и США договорились о новых пакетах оружейной помощи, а в них входят образцы, которые позже "сами заявят о себе".