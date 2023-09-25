В Крыму опять взрывы: россияне сообщают о ракетном ударе

В Крыму опять неспокойно

В Крыму опять неспокойно, там включили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. При этом в сети уже появилась информация о том, что взрывы слышали возле Джанкоя.

Как сообщает Baza, оккупанты перекрыли движение по мосту через Керченский пролив, при этом в сети уже начали появляться многочисленные видеозаписи того, как на полуострове звучит воздушная тревога.

Согласно данным пропагандистских telegram-каналов, тревога работает из-за угрозы удара крылатыми ракетами. При этом сообщается, что с крымских аэродромов была поднята в воздух практически вся авиация, а в Джанкое взлетели вертолеты.

Кроме того, в сети появились видео того, как люди в Севастополе пытались попасть в укрытия, но они естественно оказались закрытыми.

При этом появилась информация, что угроза беспилотников также была объявлена в Белгородской и Курской областях россии. По данным россиян, в Белгородской области активно работает ПВО и уже сбито не менее 5 дронов.

Как сообщалось ранее, утром понедельника, 25 сентября, в оккупированном Севастополе прогремело несколько взрывов. В районе штаба ЧФ рф, куда ранее прилетела ракета, вновь был виден дым.