"Крабовая ловушка": ВСУ выбрали идеальный момент удара по штабу ЧФ в Севастополе — спутниковые фото

На спутниковых фото видны повреждения с разных сторон

Силы специальных операций Украины рассказали подробности удара по штабу Черноморского флота рф в Севастополе 22 сентября. Свою операцию военные прозвали "Крабовая ловушка".

Как сообщили в Telegram-канале ССО, действовали воины совместно с Воздушными Силами ВСУ. Также известно, что в результате удара много погибших и пострадавших, хотя власти россии и оккупированного города молчат об этом.

ССО провели кропотливую работу накануне удара, что позволило "вовремя и точно" поразить штаб ЧФ рф в момент, когда там проходило совещание руководящего состава. Необходимые данные были переданы воздушным силам, которые и выпустили ракеты по штабу оккупантов в Севастополе.

"Детали проведения станут известны, когда это будет возможно, а результат — десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота", — отметили в ССО.

Также в сети появились первые снимки поврежденного штаба со спутника, которые удалось сделать в первые часы после удара. Военный аналитик Брэди Африк в своем Twittеr упомянул, что по штабу ЧФ россии ударили несколько крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

"На новых спутниковых снимках Крыма виден дым, поднимающийся над штабом Черноморского флота россии в Севастополе", — написал автор публикации.

А в Twittеr OSINTtechnical сопоставили существующие наземные изображения со спутниковыми. На кадрах можно увидеть поврежденное здание с разных сторон.

"Здание выглядит не отлично", — сказано в описании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 23 сентября в Севастополе снова прогремели взрывы. Местные сообщают, что видели в небе ракету, а над Инкерманом поднимается дым.