Второй день подряд: в Севастополе прогремел мощный взрыв, над городом поднимается дым (фото)

Взрыв прогремел в 8:32

После ракетного удара по штабу Черноморского флота россии в Севастополе снова неспокойно — местные жители сообщают о взрыве с утра в субботу, 23 сентября. Перед ним люди видели пролет ракеты.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". В районе Инкермана или Северной стороны в небо поднимается "гриб" дыма.

Район Инкермана на карте

Взрыв раздался в 08:32, он был настолько сильным, что по словам местных жителей, в окнах задрожали стекла. В Севастополе прозвучала сирена воздушной тревоги.

Местные паблики пишут, что происходит массированная ракетная атака в направлении Крыма. Люди слышат громкий свистящий звук.

Над местом взрыва поднялся дым

Так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя михаил развозжаев написал в своем Telegram-канале, что в Севастополе якобы "отработало ПВО". По его информации, ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. На место выехали все спецслужбы.

Важно иметь в виду, что россияне и их приспешники на оккупированных территориях регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может резко отличаться от их заявлений. Например, 22 сентября они заявили, что все ракеты, летевшие на Севастополь якобы были сбиты, однако их тут же уличили во лжи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота россии в Севастополе погибли как минимум девять человек. Кроме того, еще 16, среди которых и два российских генерала, получили ранения.