россия опять соврала: появились фото и видео момента удара по штабу ЧФ рф в Севастополе

Появились новые доказательства попадания ракет в штаб ЧФ рф

В сети показали момент нового удара по штабу Черноморского флота россии в Севастополе. Буквально за несколько секунд до взрыва в небе над штабом четко видно ракету.

Фото и видео публикует "Крым Реалии". Эти кадры противоречат заявлениям россиян о том, что "сбили все ракеты".

На фото видно, как над зданием штаба ЧФ рф поднимаются клубы черного дыма. А в небе над пылающим зданием видно вторую ракету, которая также летит в штаб. Эти кадры полностью противоречат заявлениям российских оккупантов на полуострове о том, что якобы "все ракеты сбиты".

Также есть и видео, на котором видно, как ракета повторно попадает в штаб ЧФ россиян, после чего следует повторный взрыв. Примечательно, что люди на набережной не испугались громких звуков, а с интересом наблюдали за происходящим.

В сети назвали этот удар отличной рекламой для англичан и французов, которые передали Украине дальнобойное оружие. Но реакция россиян на обстрел удивила украинцев, которые уже знают, что во время взрыва нужно не смотреть по сторонам, а ложиться на пол, прятаться самим и прятать детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что командующий Воздушных Сил Украины поблагодарил летчиков за удары по Севастополю и высмеял заявления россиян о сбитых ракетах.