Штаб Черноморского флота рф пробило с крыши до подвала? Что пишут аналитики

Во время ракетной атаки на Крым 22 сентября было повреждено здание Черноморского флота россии. По имеющейся информации, ракета пробила крышу и достала аж до подвала, а возможно и ниже.

Об этом сообщают OSINT-аналитики InformNapalm со ссылкой на собственные источники. Тем временем в сети появились первые кадры пылающего поврежденного здания.

OSINT-аналитики пока не знают, кто находился в штабе ЧФ россии в момент удара и есть ли жертвы. Но по данным Минобороны россии один военнослужащий "пропал без вести" в результате атаки.

Также аналитики напомнили, что накануне удара по самому штабу Черноморского флота был нанесен удар по запасному командному пункту ЧФ россии. Россиянам, скорее всего, придется снова прятать свой флот и переносить его управление. По предположениям InformNapalm, следующий пункт базирования командования российскими военными моряками может стать Новороссийск, ведь это самое простое решение, по мнению аналитиков.

Однако оккупанты могут оставить ЧФ на полуострове, просто перенести его в другое место — "Объект 221 "Нора". Это бывший запасной командный пункт Черноморского флота СССР. Помещение заброшено с 90-х годов, но в 2020 там начали восстанавливать некоторые помещения. Однако на данный момент неизвестно, сколько именно помещений удалось восстановить и обустроить для работы.

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