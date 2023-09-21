В российской Туле прогремели взрывы и пропал свет: детали и где это на карте
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Вечером в четверг, 21 сентября, в российской Туле прогремели взрывы, после чего произошло отключение света.
Местные каналы пишут, что на место выехала аварийная бригада, в то время как жители публикуют фото с места событий в социальных сетях.
О громких звуках в Туле стали писать около 21:50, — жители сообщили, что звуки 2-3 взрывов были слышны в Пролетарском районе города, однако свет пропал и в соседнем Зареченском районе. Местные жители публикуют в сети видео с темными улицами, где свет видно только от машин.
Официальных комментариев о причинах инцидента пока не поступало.
Предварительная причина, — авария на подстанции. Без света остаются около пяти тысяч человек. В сети появилось видео со звуком взрыва, снятое камерой видеонаблюдения:
Стоит заметить, что Тула находится примерно в 370 километрах от границы Украины на север в сторону Московской области.
Стоит заметить, что в последние месяцы все больше взрывов и чрезвычайных происшествий случается в россии. В частности, совсем недавно пожар и взрыв на нефтебазе случились в Орловской области.
Как сообщал "Телеграф", на днях также прогремел взрыв в многоэтажке в подмосковной Балашихе, там не обошлось и без погибших.