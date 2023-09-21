В російській Тулі прогриміли вибухи і зникло світло: деталі та де це на карті

Росіяни також дізналися, що таке блекаут

Увечері у четвер, 21 вересня, у російській Тулі пролунали вибухи, після чого сталося відключення світла.

Місцеві канали пишуть, що на місце виїхала аварійна бригада, тоді як мешканці публікують фото з місця подій у соціальних мережах.

Про гучні звуки в Тулі почали писати близько 21:50, — жителі повідомили, що звуки 2-3 вибухів було чути у Пролетарському районі міста, проте світло зникло і в сусідньому Заріченському районі. Місцеві жителі публікують у мережі відео з темними вулицями, де світло видно лише від машин.

Офіційних коментарів про причини інциденту наразі не надходило.

Попередня причина — аварія на підстанції. Без світла залишаються близько п'яти тисяч людей. У мережі з'явилося відео зі звуком вибуху, зняте камерою відеоспостереження:

Такий вид із району, де немає світла

Ось і росіяни дізналися, що таке блекаут

Варто зауважити, що Тула знаходиться приблизно за 370 кілометрів від кордону України на північ у бік Московської області.

Тула на карті

Варто зауважити, що в останні місяці все більше вибухів та надзвичайних подій трапляється в росії. Зокрема, нещодавно пожежа і вибух на нафтобазі трапилися в Орловській області.

Як повідомляв "Телеграф", днями також пролунав вибух у багатоповерхівці у підмосковній Балашихі, там не обійшлося і без загиблих.