У Підмосков'ї пролунав потужний вибух: пошкоджено будинок, є постраждалі (фото та відео)

За попередніми даними є загиблі та постраждалі

У Підмосков'ї продовжуються різні лиха — естафету після пожежі в Подольську підхопило найбільше місто області — Балашиха. Цього разу вибух стався в житловій багатоповерхівці міста.

У мережі з’явилися перші кадри з місця події. Їх оприлюднили місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, вибухнув газ.

Вибух пролунав о 8:20 в одній із квартир житлової дев’ятиповерхівки. Припускають, що НП сталася на третьому поверсі. В результаті обвалилися квартири на четвертому та п’ятому поверхах. По двору розкидані уламки та осколки вікон. Ще кілька квартир постраждали від ударної хвилі.

Один із місцевих Telegram-каналів з посиланням на власні джерела повідомляє про двох загиблих. На місці працюють екстрені служби.

Раніше Телеграф повідомляв, що Москвою прокотилася низка пожеж, а в одному з районів столиці навіть чули вибух. Займання сталося в ресторанах "Пушкін" та "Турандот". Горів бізнес-центр, а в лабораторному корпусі Інституту органічної хімії пролунав вибух.