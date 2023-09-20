В Подмосковье прогремел мощный взрыв: поврежден дом, есть жертвы (фото и видео)

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие

В Подмосковье продолжаются различные бедствия — эстафету после пожара в Подольске подхватил крупнейший город области — Балашиха. На этот раз взрыв прогремел в жилой многоэтажке.

В сети появились первые кадры с места происшествия. Их обнародовали местные Telegram- каналы.

По предварительным данным, в доме взорвался газ.

Взрыв прогремел в 8:20 в одной из квартир жилой девятиэтажки. Предполагают, что ЧП произошло на третьем этаже. В результате обрушились квартиры двумя на четвертом и пятом этажах. По двору раскиданы обломки и осколки окон. Еще несколько квартир пострадали от ударной волны.

Один из местных Telegram- каналов со ссылкой на собственные источники сообщает о двух погибших. На месте работают экстренные службы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по Москве прокатилась череда пожаров, а в одном из районов столицы даже слышали взрыв. Возгорание произошло в ресторанах "Пушкинъ" и "Турандот". Горел бизнес центре, а в лабораторном корпусе Института органической химии прогремел взрыв.