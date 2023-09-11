В Подмосковье новый большой пожар: вспыхнуло рядом с местным ГИБДД (фото и видео)

К месту происшествия съезжаются пожарные

Новая рабочая неделя в россии сразу началась с огненных инцидентов, один из которых случился ранее в Краснодаре, а второй происходит в подмосковном Подольске.

Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщили в Telegram-канале SHOT. При этом было опубликовано соответствующее видео с места происшествия.

По данным паблика, рядом со зданием Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) горят автомобили. В результате над зданием поднимается черный дым.

Отмечается, что на месте уже работают экстренные службы. Причина возгорания на данный момент неизвестна. Подробности происшествия устанавливаются.

В то же время Telegram-канал ASTRA сообщает, что пожар случился на территории гаражно-строительного кооператива "Рассвет".

Позже SHOT опубликовал некоторые подробности и новые фото и видео с места событий. Отмечается, что в результате происшествия на парковке возле ГИБДД полностью выгорели три автомобиля, ещё один был повреждён. Вместе с тем обгорели сарай и гараж, которые находились рядом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на заводе "Салют" в россии, на котором производят военное оборудование, случился серьезный пожар. Из здания срочно начали эвакуировать людей.